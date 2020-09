Mercotte immunisée contre le Covid-19 ? Elle dévoile sa recette miracle

Ce mercredi 30 septembre 2020, la nouvelle et neuvième saison du Meilleur Pâtissier est attendue sur M6. Les téléspectateurs retrouveront donc, comme chaque année, Cyril Lignac et sa fidèle acolyte Mercotte, qui jugeront encore une fois les as des fourneaux qui se présentent à eux. La saison aura tout de même eu du mal à être bouclée cette année à cause de l'épidémie de coronavirus en cours. Des membres de l'équipe ont même été touchés par l'épidémie, le jour des quarts de finale. Si la production a réussi a rattraper le coup, elle a en revanche pris une décision radicale : celle d'écarter Jacqueline Mercorelli, de son vrai nom.

"Nous étions en pleine épreuve créative quand on nous a demandé de sortir de la tente. Et comme je suis considérée comme une personne à risque, j'ai dû faire mes bagages. Mais moi, je n'étais pas vraiment inquiète", a-t-elle confié lors d'une interview pour Le Parisien. Et pour cause, elle est certaine d'être immunisée contre le virus grâce à "plus de trente ans de vaccins contre la grippe" et à "la consommation d'une pomme bio à jeun tous les matins". Mercotte n'a d'ailleurs "jamais dépassé les 36.1 de température".

C'est pourquoi elle était "prête" à reprendre les tournages. "D'autant plus que la distanciation, le port du masque hors caméra, du Plexiglas, des cuillères de couleurs différentes pour la dégustation et toutes les autres précautions ont été prises", a-t-elle rappelé. Reste que la production de l'émission a préféré prévenir que guérir. Ainsi, Mercotte n'a eu d'autre choix que de suivre les étapes de la compétition depuis chez elle en Savoie, par visioconférence. "Ce n'était pas si mal que ça, après tout", a-t-elle finalement reconnu.