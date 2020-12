Mercotte en couple : la terrible gaffe de Faustine Bollaert à propos de son époux

Mercotte et Gérard Hernandez étaient invités sur le plateau de l'émission Ça commence aujourd'hui, le vendredi 11 décembre 2020, pour prouver que "le succès n'a pas d'âge". Celle qui est victime de troubles de la mémoire, d'ailleurs, c'est Faustine Bollaert ! Alors qu'elle interrogeait le héros de la série Scènes de Ménages sur sa vie sentimentale - il est marié depuis 68 ans -, l'animatrice s'est tournée vers sa collège et grande complice pâtissière pour lui demander si elle sortait avec quelqu'un ou si elle était célibataire. "Euh non... Je ne suis pas un coeur à prendre, je suis mariée", a-t-elle alors précisé. "Ah oui, tu es mariée, a rectifié son hôte. C'est accessoire, pardon. Je pensais que tu étais séparée !"

Jacqueline Mercorelli est effectivement en couple depuis bien longtemps. C'est à son époux qu'elle doit ce curieux pseudonyme, puisque les amoureux étaient surnommés Merco et Mercotte au début de leur mariage. Ensemble, ils ont fondé une jolie famille. Quatre enfants, dix petits-enfants... pour qui elle ne cuisinait, au début, que des coquillettes au jambon ! "Quand je me suis mariée je ne savais même pas faire cuire un oeuf ! J'assume... Mais c'est pas grave, j'ai appris, a-t-elle poursuivi sur France 2. On passe dix ans de sa vie, on n'a pas trop le temps de s'intéresser à la cuisine... Ça prend beaucoup de temps !"

Il aura fallu que chacun quitte le nid pour qu'elle se mette aux fourneaux. Aujourd'hui, la famille de Mercotte n'est plus la seule à profiter de ses talents de cuisinière. La bloggeuse de 78 ans est d'ailleurs un peu victime de son succès puisqu'elle ne peut plus se rendre tranquillement dans le moindre salon culinaire. La dernière fois qu'elle a pu se rendre au salon du chocolat, par exemple, c'était entourée de gardes du corps qui veillaient à sa protection. "Ça peut même devenir trop, regrette-t-elle. Parce que t'es limite harcelée... Tu travailles, tu parles avec quelqu'un qui est dans un stand et ils viennent te chercher, ils t'attrapent par le bras : 'Venez, je veux faire une photo'. Mais calme-toi..." Ha, la célébrité...