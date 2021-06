Michaël Cohen, Xavier Niel, Muriel Robin... tous amoureux à Roland-Garros !

Le public est de retour à Roland-Garros, pour le plus grand bonheur des amoureux de tennis et des athlètes ! Michaël Cohen, Xavier Niel et Muriel Robin ont tous applaudi le Grec Stefanos Tsitsipas à l'issue de son match dominical. Tous étaient accompagnés de leurs moitiés...

Le week-end dernier, Roland-Garros a accueilli de nouveaux spectateurs stars ! Plusieurs d'entre eux ont assisté au 8e de finale opposant Stefanos Tsitsipas à l'Espagnol Pablo Carreño Busta, sur le court Philippe-Chatrier. En tribunes, Xavier Niel et sa compagne Delphine Arnault, Muriel Robin et son épouse Anne Le Nen (déjà présentes la veille, samedi 5 juin 2021), Michaël Cohen, Claudia Tagbo et leurs chéris respectifs étaient confortablement installés.

Nolwenn Leroy et son compagnon Arnaud Clément, ainsi que Géraldine Maillet et Daniel Riolo comptaient également parmi les chanceux spectateurs du 8e de finale simple messieurs. Stefanos Tsitsipas s'est imposé en trois sets, 6-3, 6-2, 7-5. Il affrontera en quart de finale le Russe Daniil Medvedev. Le choc entre les n°2 et n°5 mondiaux au classement ATP aura lieu ce mardi 8 juin 2021.

L'édition 2021 de Roland-Garros a commencé le dimanche 30 mai dernier et prendra fin ce dimanche 13 juin, sur la finale simple messieurs. Le tournoi a été marqué par l'élimination surprise de Serena Williams en 8e de finale face à la Biélorusse Elena Rybanika, victorieuse en deux sets (6-3, 7-5), le coup de gueule de Roger Federer contre un arbitre ou encore l'abandon de Naomi Osaka, sanctionnée pour avoir refusé de se prêter aux conférences de presse d'après-match.

Un autre incident s'est produit la semaine dernière, en marge de Roland-Garros. La joueuse Yana Sizikova a été interpellée et placée en garde à vue jeudi 3 juin dans les locaux du Service central des courses et jeux (SCCJ) de la police judiciaire. Elle est soupçonnée de "corruption sportive" et "escroquerie en bande organisée", selon le parquet de Paris, à cause d'un point perdu lors d'un match joué à Roland-Garros en 2020.