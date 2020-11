Michel Drucker - "Je vais de mieux en mieux" : l'animateur optimiste sur son retour

Beaucoup s'alarment sur l'état de santé de Michel Drucker. Pourtant, c'est avec optimisme que le célèbre animateur de 78 ans a donné de ses nouvelles. Contacté par Télé Loisirs, la star de Vivement dimanche (France 2) a envoyé le message suivant : "Je vais de mieux en mieux, après une lourde opération à coeur ouvert. Je serai de retour dans quelques mois, avec un coeur tout neuf... et en pleine forme." Malgré ses récents soucis de santé, Michel Drucker reste combatif et a la ferme attention de retrouver son public dès que possible.

Ce sont les informations du magazine Ici Paris en kiosque ce jour, qui ont fait réagir l'animateur. D'après nos informations, Michel Drucker qui avait été transféré dans une clinique spécialisée pour commencer sa rééducation, a dû'être à nouveau hospitalisé à l'hôpital Georges Pompidou... sa cicatrice s'étant infectée. Plus de peur que de mal. L'animateur reprend des forces et a pu communiquer avec nos confrères de Télé Loisirs pour rassurer tout le monde..

La star du PAF, à l'incroyable carrière, a été opérée du coeur au mois de septembre, une intervention - qui avait pour but de lui déboucher les artères - rendue publique quelques jours après qu'elle a eu lieu. L'infarctus a été évité de justesse.

Face à la longue convalescence de Michel Drucker, nécessaire, Françoise Coquet, la coproductrice de l'émission Vivement dimanche s'était confiée au Parisien le 27 octobre dernier. Cette dernière avait annoncé qu'il faudra attendre 2021 pour revoir Michel Drucker. "La chaîne nous a demandé de remonter des émissions jusqu'en janvier. Mais à mon avis, il ne reviendra pas avant février", avait déclaré la collaboratrice et amie de l'animateur vedette. "Avec tout le sport qu'il a fait, faut bien que ça serve à quelque chose. C'est un battant et la télé lui manque. Il mourra sur scène", avait-elle ajouté, pour rassurer les nombreux fans de Michel Drucker inquiets.

Le 24 octobre dernier, le comédien Michel Boujenah s'était montré tout aussi rassurant alors qu'il était invité sur RTL. "Je lui ai envoyé un message ce matin, il m'a répondu en me disant qu'il allait mieux. C'est un homme formidable, il est d'une droiture et d'une fidélité... C'est rare", avait-il assuré.

En attendant que Michel Drucker reprenne du service, avec une version de Vivement Dimanche sans chroniqueur, France 2 continue de proposer des best-of de l'émission. Ils ont été commandés pour le moment jusqu'au mois de janvier.