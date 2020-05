Miley Cyrus confinée avec son chéri Cody Simpson : le couple se fait des aveux

Coronavirus et confinement obligent, les stars sont privées de leur liberté de mouvement ! Elles s'occupent en relevant des challenges sur les réseaux sociaux. Miley Cyrus et son petit ami Cody Simpson, eux, s'amusent à un petit jeu de confessions...

Après le #StayAtHomeChallenge des amoureux de foot, le #PillowChallenge pour les nostalgiques de robes de soirée et le #FirstDateChallenge réservé aux couples, un nouveau jeu fait fureur sur Instagram. Il s'intitule Never Have I Ever et consiste à faire avouer des actes insolites. Miley Cyrus et son chéri Cody Simpson s'y sont prêtés. Ce dernier a publié leur vidéo sur Instagram. Allongés sur un lit, les deux chanteurs de 27 et 23 ans doivent répondre à la question suivante : "Je n'ai jamais utilisé la brosse à dents de quelqu'un sans le lui dire."

La vidéo s'arrête avant leurs explications. Mais les regards (surtout celui de Cody Simpson) en disent long.