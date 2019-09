Mischa et Nicolas Aznavour réunis pour un bel hommage à leur père

"En 1948, ‪Edith Piaf‬ offre sa première caméra à ‪Charles Aznavour‬, une Paillard qui ne le quittera plus", voici comment débute la bande-annonce du film Le Regard de Charles. Ce long métrage diffuse ces images filmées par Charles Aznavour lui-même, avec cette caméra dont il ne se séparera qu'en 1982.

Lundi 23 septembre 2019, plusieurs proches de l'artiste disparu s'étaient réunis pour assister à l'avant-première du film. À l'image des fils du chanteur, Mischa et Nicolas Aznavour. Les deux frères sont issus de l'union de leur père avec la Suédoise Ulla Thorsell, sa troisième et dernière épouse. Pour cette belle avant-première, ils ont pris le temps de poser avec tous les invités sur le photocall. Ils ont ainsi eu le plaisir d'accueillir Jack Lang, ancien ministre de la Culture, ou encore Nikita Lespinasse, ancienne compagne de Benoît Magimel.

Le compositeur David Marouani était également présent pour assister à la projection du film, avec sa compagne, enceinte. La chanteuse et ancienne Miss France Mareva Galanter a posé pour les photographes, tout comme les artistes Enrico Macias et Alain Chamfort, très en forme.

Notons que Romain Duris n'était pas de la partie. C'est pourtant lui qui fait la voix narrative du film, la "voix" de Charles Aznavour. "De façon très naturelle, comme sous le sceau de l'évidence. Misha nous a dit que Romain Duris avait le même type d'énergie que son père et que ça lui semblait être le meilleur choix. On oublie que c'est Romain Duris et on est complètement avec Aznavour", avait confié le réalisateur Marc Di Domenico à Allociné.

La sortie officielle du film Le Regard de Charles est prévue pour le 2 octobre prochain.