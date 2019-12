Misha Nonoo enceinte : l'amie de Meghan Markle attend son premier enfant

L'année 2019 a été chargée pour Meghan Markle et le prince Harry. Avec la naissance ultramédiatisée de leur fils Archie Harrison (7 mois) et leur grande visite en Afrique, le duc et la duchesse de Sussex ont pris une pause loin du public, passant les fêtes de fin d'année au Canada. Nouvelle qui devrait venir égayer leur réveillon : l'arrivée imminente du premier enfant de leur amie Misha Nonoo.

Un journaliste du DailyMail est en mesure de confirmer cette information. La créatrice de mode aurait partagé une photo de vacances sur son compte privé, où son baby bump était bien visible. La photo aurait été prise au Mexique, à l'endroit même où son compagnon, l'homme d'affaires Mikey Hess aurait fait sa demande en mariage l'an dernier. "Là où tout a commencé, cette fois avec un bébé en route", aurait légendé la future maman de 31 ans.

Misha Nonoo est celle qui serait à l'origine de la rencontre entre Meghan Markle et le prince Harry. En juillet, la styliste aurait organisé un blind date entre les deux futurs époux. Avant de s'unir avec Mikey Hess (33 ans) lors d'une cérémonie officiée à Rome en septembre 2019, elle était mariée à un ami du prince Harry, Alex Gilkes. Meghan et Harry étaient d'ailleurs invités à son mariage il y a trois mois. Avec seulement quelques mois de différence d'âge, le futur bébé de Misha Nonoo devrait donc être très proche du petit Archie...