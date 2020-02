Monica Bellucci épaules nues, Amanda Lear en sequins aux Magritte du cinéma

Les cinéphiles français n'ont plus qu'une idée en tête : l'attente terrible jusqu'aux César 2020 qui auront lieu le 28 février prochain. En Belgique, en revanche, nul besoin de patienter des jours durant. Le Septième art du Plat Pays a été célébré et récompensé, le samedi 1er février, au Square de Bruxelles à l'occasion des Magritte du Cinéma. Parmi les invités, Monica Bellucci a ébloui les foules dans une longue robe noire laissant apparaître ses épaules sublimes. Mais sa beauté n'était pas seule à impressionner les convives : sa carrière, surtout, puisqu'elle a reçu le Magritte d'honneur de cette dixième cérémonie !

A ses côtés, Yolande Moreau, icône du cinéma belge, a diffusé sa belle humeur entre les quatre murs de la salle. Amanda Lear avait opté pour une tenue chic et choc, à base d'une veste dorée en sequins et d'accessoires bien sentis, le tout rehaussé par une paire de lunettes de soleil roses. Notons également la présence exceptionnelle de José Garcia, d'Elie Semoun – bientôt dans Ducobu 3 –, de Cécile de France, de Camille Chamoux, Stéphane Guillon ou encore le réalisateur Jean-Pierre Dardenne. Les parents de la chanteuse Angèle, Laurence Bibot et Serge Van Laeken, étaient également de la partie...

Magritte du Cinéma 2020, le palmarès

Meilleur espoir féminin : Mya Bollaers, pour son rôle dans Lola vers la mer

Meilleur espoir masculin : Idir Ben Addi pour son rôle dans Le jeune Ahmed

Meilleur scénario original ou adaptation : Olivier Masset-Depasse et Giordano Gederlini pour le film Duelles

Meilleur premier film : César Diaz pour Nuestras madres

Meilleur montage : Damien Keyeux pour Duelles

Meilleure image : Hichame Alaouié pour Duelles

Meilleurs décors : Catherine Cosme pour Lola vers la mer

Meilleur costume : Claudine Tychon pour Seule à mon mariage

Meilleur court-métrage de fiction : Matriochkas de Bérangère McNeese

Meilleur court-métrage d'animation : La foire agricole de Stéphane Aubier et Vincent Patar

Magritte d'honneur : Monica Bellucci

Meilleure musique originale : Frédéric Vercheval pour Duelles

Meilleur son : Marc Bastien, Thomas Gauder, Héléna Réveillère et Olivier Struye pour Duelles

Meilleur film flamand : Tim Mielants pour De Patrick

Meilleur acteur dans un second rôle : Arieh Worthalter pour Duelles

Meilleure actrice dans un second rôle : Myriem Akheddiou pour Le jeune Ahmed

Meilleure réalisation : Duelles d' Olivier Masset-Depasse

Meilleur documentaire : Mon nom est clitoris de Lisa Billuart Monet et Daphné Leblond

Meilleur film étranger en coproduction : Sorry we missed you

Meilleur acteur : Bouli Lanners pour C'est ça l'amour

Meilleure actrice : Veerle Baetens pour Duelles

Meilleur film : Duelles