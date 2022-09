Mort d'Elizabeth II : Kate Middleton dévoile son nouveau look, un détail remarqué lors de la réunion des Fab Four

C'était l'apparition qu'on attendait le plus : celle de Kate Middleton. Absente lors de la proclamation du roi Charles III, la duchesse désormais de Cornouailles et nouvelle princesse de Galles a manqué à beaucoup de fans. Et finalement, les fab four ont fait une apparition surprise et très remarquée en fin de journée, samedi 10 septembre. Des retrouvailles entre le prince William, Kate Middleton, le prince Harry et Meghan Markle que tout le monde attendait et qui ont finalement eu lieu après la mort d'Elizabeth II. Des images fortes des deux couples réunis qui ont marqué ces premiers jours de deuil. Si les deux épouses étaient sobres et élégantes, faisant un sans faute pour cette première sortie sous le règne de Charles III, Kate Middleton a attiré l'attention avec un changement capillaire.

La princesse de Galles a en effet fait ses débuts avec une nouvelle coiffure, pas passée inaperçue. Alors qu'elle découvrait les fleurs déposées en hommage à Elizabeth II, devant Windsor, la mère de George, Charlotte et Louis portait une robe Jenny Packham, des escarpins Gianvito Rossi, mais arborait surtout une nouvelle couleur. Ses mèches brunes semblaient avoir été rehaussées avec quelques mèches plus claires, dans le dos. Le mois dernier, la duchesse de Cambridge de l'époque a été vue aux jeux du Commonwealth avec des mèches de couleur nettement plus foncées. Kate prête à devenir blonde ?

Kate Middleton, princesse de Galles acclamée

La princesse a souvent éclairci ses cheveux chaque septembre, alors qu'elle reprend ses fonctions royales après les vacances d'été. Pour cette première apparition sous le règne du nouveau souverain, Charles III, la princesse de Galles a fait sensation. Dans son look sobre, marquant le deuil, l'épouse de William était ravissante et élégante et ces mèches plus claires faisaient rayonner son visage malgré quelques marques de tristesse apparentes. En s'approchant du peuple britannique, venu par centaines, la belle-soeur de Meghan Markle s'est efforcée d'offrir quelques sourires et de prendre le temps d'échanger en ce jour si particulier. Alors en guerre depuis d'interminables mois, le quatuor a été accueilli par des applaudissements alors qu'ils franchissaient ensemble les portes du château de Windsor pour honorer l'héritage de Sa Majesté. L'heure semble aujourd'hui à la réconciliation.