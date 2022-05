Mort de de Romy Schneider, Alain Delon fait une révélation : "J'ai pris une photo d'elle morte sur son lit"

En 1958, Romy Schneider rencontre pour la première fois Alain Delon. Envoûté par l'actrice d'origine allemande, il tombe sous son charme sur le tournage du film Christine. Fous amoureux, ils se fiancent en 1959 lors d'un voyage romantique en Italie et sont surnommés par le monde entier "les fiancés de l'Europe". Interviewé par le JDD le 28 mai 2022, le père d'Anthony Delon est revenu sur la mort de son ancien amour, décédée à seulement 43 ans le 29 mai 1982 à Paris.

Absent de ses obsèques, il explique : "Elle a été mon premier grand amour. Je ne voulais pas être la cible des photographes, c'était du voyeurisme. Je suis allé me recueillir sur sa tombe quelques jours plus tard, pour être seul avec elle, sans personne. En revanche, je suis allé la veiller chez elle. Je lui ai écrit une lettre, que j'ai souvent lue depuis à la télévision." Désemparée par la mort de Romy Schneider, Alain Delon cherche un moyen de garder une trace éternelle d'elle. Il décide alors d'immortaliser l'actrice en la photographiant sur son lit de mort. "J'ai pris une photo d'elle morte sur son lit, que je garde dans mon portefeuille : Romy a l'air de dormir d'un sommeil profond, elle est magnifique. Je la regarde souvent..." raconte-t-il avec émotion.

Pour rappel, l'acteur du film Sois belle et tais-toi avait décidé de quitter Romy Schneider après quatre ans d'amour, avant leur mariage. Il avait eu un coup de foudre pour une autre femme, Nathalie (Francine Canovas). Une rupture brutale et inattendue pour la jolie blonde qui n'avait pas du tout vu venir le départ si soudain de son fiancé.

"Romy était partie à l'étranger. Lorsqu'elle rentre à Paris, elle le rejoint à leur appartement, et là sur la table du salon il y a un bouquet de fleurs, et un petit mot : 'La raison me force à te dire adieu. Nous avons vécu notre mariage avant de nous épouser. Notre métier nous enlèverait toute chance de survie... Ne te trompe pas sur la couleur de ces fleurs : ce ne sont pas des roses noires. Je te rends ta liberté en te laissant mon coeur. Je suis parti avec Nathalie. Pardonne-moi. Alain'" révélait Bernard Pascuito, l'un des biographes de la star de Sissi.

Nathalie a été la seule femme avec laquelle Alain Delon fut marié. Elle est la mère de l'un de ses fils, Anthony. Il est également père de d'Anouchka, née le 25 novembre 1990, et d'Alain-Fabien, né le 18 mars 1994 (fruit de son amour avec Rosalie van Breemen).