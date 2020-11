Mort de DJ Duke à 47 ans : Thomas Cassel, Oxmo Puccino... le rap en deuil

Triste temps pour le rap français. DJ Duke, le DJ mythique d'Assassin, est décédé le 6 novembre 2020 à l'âge de 47 ans. Artiste et producteur avec plus de trente ans de carrière, il a influencé et travaillé avec une bonne partie de la scène française. Décrit comme hyperactif, DJ Duke nous laisse toute une vie de création et de mixtapes freestyle Duke Flava, une cinquantaine en tout.

Némir, Oxmo Puccino, Youssoupha, Rocca de La Cliqua... DJ Duke a collaboré avec le rap français comme le rap américain, notamment avec le regretté Sean Price, Keith Murray du Def Squad ou encore Incognegro. Un amour pour le hip-hop que plusieurs personnalités ont salué, à commencer par le collectif IAM. "RIP DJ Duke", ont-ils écrit, en légende d'une photo de leur ami en noir et blanc. "Je viens d'apprendre la disparition de mon ami, mon frérot, DJ Duke, dj du groupe mythique Assassin. Je suis tellement fier de t'avoir connu et d'avoir fait ces titres avec toi. Le hip hop français vient de perdre un grand monsieur", a d'ailleurs écrit Akhenaton

Mathias Cassel, le frère de Vincent Cassel, plus connu sous le nom de Rockin'Squad, a été très touché par la mort de DJ Duke. "Je n'ai pas de mot, mon coeur est en mille morceaux. Le grand DJ Duke nous a quittés aujourd'hui. Repose en paix l'ami. Que le paradis t'ouvre ses portes", a-t-il écrit, ému, sur Instagram. Gilles Lellouche, Black M, Sofiane, Mouloud Achour, John Rachid, Busta Flex... ils ont tous rendu hommage à leur "camarade" parti trop vite.



Oxmo Puccino a également su trouver les mots justes afin de rendre hommage à DJ Duke. "Une nuit est passée. Le jour ne veut plus se lever. Mes yeux sont secs, ne peuvent pleurer. Un ami s'en est allé. Généreux. Drôle. Audacieux. Passionné. Et tant d'autres qualités qui font de toi un ami. Paris, Rio, Lyon. Partout, chaque fois, avec toi. J'ai pu toucher l'horizon. Le rap français te doit beaucoup. Tes amis te doivent beaucoup. Le pire dans la perte c'est pas l'être aimé. Mais le temps de se consoler. Car quand on meurt c'est pour si longtemps... Définitivement. À un ami. À sa famille", a-t-il composé sur Instagram.