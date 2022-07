Mort de Jean-luc Delarue : révélations émouvantes sur sa fin de vie

Il est décédé le 23 août 2012, à l'âge de 48 ans, d'un cancer de l'estomac. Mais personne n'oublie Jean-Luc Delarue, sa lumière, sa chaleur. Alors qu'elle discutait du monde de la télévision avec Adeline Blondieau lors d'un live organisé sur Instagram, le 28 juillet 2022, Sophie Favier a avoué que sa plus belle rencontre, dans le milieu, avait été celle de l'animateur de l'émission Ça se discute.

Elle l'a accompagné en fin de vie

"Ce que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il était cabossé, il avait beaucoup souffert jeune, petit, s'est-elle souvenue. Et c'était un homme de lumière, d'une grande exigence intellectuelle. Une sommité. J'ai eu la chance de rencontrer une autre personne qui le connaissait d'une manière thérapeutique. Elle l'a accompagné en fin de vie. Je peux le dire maintenant parce qu'il n'est plus là, elle lui prodiguait des soins corporel tous les jours, vraiment à la toute fin de sa vie. Et elle m'a dit : 'Sophie, c'est un grand homme.' Il était au-dessus du lot. Et pourtant, je côtoyais les plus grands, Thierry Ardisson, Christophe Dechavanne, Jean-Pierre Foucault. Des gens d'un niveau très confirmé. Mais Jean-Luc, c'était... woaw. Quelle élégance."

Il était tout simplement follement séduisant

Sophie Favier avait eu, à vrai dire, plus qu'un coup de coeur professionnel pour Jean-Luc Delarue. Dans son livre Jamais aussi bien qu'à 50 ans !, paru durant l'année 2016, la présentatrice avouait qu'elle avait été amoureuse, un temps, de son confrère... et qu'il s'était même passé un petit quelque chose entre eux. "Je l'admirais intellectuellement, mais aussi parce qu'il était tout simplement follement séduisant, écrivait-elle dans son ouvrage. Il avait des yeux chaleureux. Je me souviens de sa silhouette athlétique et du magnétisme quasi-animal, félin, si sexy qu'il dégageait."

Mais elle attendait, à l'époque, quelque chose de consistant, un "véritable amour", et n'était pas parvenue à faire entrer Jean-Luc Delarue dans cette case. Un bien pour un mal : Sophie Favier a provoqué un véritable coup de foudre la première fois qu'elle a croisé Bruno Proost qui est toujours, en 2022, son compagnon actuel. L'âme soeur n'était donc pas bien loin...