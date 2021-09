Mort de Jean-Paul Belmondo : "Il s'arrête, m'embrasse comme du bon pain...", cette animatrice se souvient

Jean-Paul Belmondo est mort le 6 septembre 2021. L'acteur, qui avait 88 ans, aura droit à un hommage national le 9. Sa mémoire a d'ores et déjà été largement saluée par les grands du cinéma, bouleversés par la nouvelle. Plus étonnant, l'animatrice Valérie Damidot a elle aussi pris la parole car elle avait fait la rencontre du défunt, qui semblait l'avoir prise en sympathie.

C'est sur Twitter, que l'ancienne maroufleuse de M6 s'est confiée. "Quand j'étais journaliste, il a été mon plus beau souvenir d'interview. On a passé deux jours sur le téléfilm L'aîné des Ferchaux [diffusé en 2001 sur TF1, NDLR], Samy Nacéri jouait le rôle de Bebel quand il était jeune [le film est sorti en 1963, NDLR] et Bebel reprenait le rôle de Charles Vanel. Je n'ai jamais rencontré d'homme aussi délicat, attentionné, bienveillant. On a parlé de chiens, de gosses, de la vie qui passe et du bonheur", s'est-elle souvenue.

Alors que Jean-Paul Belmondo a rencontré des milliers de personnes au cours de sa carrière, il se souvenait très bien de celle qui allait devenir des décennies plus tard une star du petit écran. "Des mois plus tard, je le recroise par hasard dans la rue, il s'arrête, m'embrasse comme du bon pain et me demande des nouvelles de mes enfants, il se rappelait de leurs noms et tout le reste. Je n'ai jamais rencontré comédien aussi exceptionnel et un être humain aussi Magnifique. Je suis chagrin", a ajouté Valérie Damidot.

L'animatrice télé n'est pas la seule à avoir de beaux souvenirs de ses rencontres avec Belmondo puisque des légendes comme Alain Delon ou la non moins mythique Brigitte Bardot, ont aussi tenu à rendre hommage au défunt artiste. Outre l'hommage national qui va lui être rendu, ses proches pourront lui dire adieu le 10 septembre dès 11h, lors de ses obsèques organisées en l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris.