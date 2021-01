Mort de Jean-Pierre Bacri : Agnès Jaoui s'était confiée juste avant sa disparition

À eux deux, ils ont dynamité la comédie française. Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui sont désormais séparés, trente-trois ans après leur rencontre dans la pièce L'anniversaire. L'acteur est décédé à l'âge de 69 ans, d'un cancer, le lundi 18 janvier 2021. On ne peut qu'imaginer la peine de son éternelle complice. Pendant des années, les "Jabac" (surnom qu'ils devaient au réalisateur Alain Resnais) ont travaillé ensemble, main dans la main, au cinéma comme dans leur vie privée.

À la veille de la mort de Jean-Pierre Bacri, Le Monde publiait un portrait d'Agnès Jaoui. L'actrice de Un air de famille se confiait sur leur relation singulière. "Je ne serais pas arrivée là, bien sûr, si je n'avais pas rencontré Jean-Pierre Bacri. Voilà quelqu'un qui exprimait ce que je ressentais sans même me l'être formulé ; qui avait des réflexions qui me percutaient, me soulageaient, témoignaient de valeurs communes, d'un rapport au bien et au mal que je partageais, avec une conviction qui m'émerveillait car elle était si singulière !", a détaillé la comédienne au sujet de son "âme soeur".

En couple de 1987 à 2012, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri étaient restés proches malgré leur séparation et continuaient d'écrire et de jouer ensemble au cinéma. L'année de leur séparation, elle avait adopté deux enfants brésiliens, alors âgés de 5 et 7 ans.

Maintes fois césarisés... Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui ont décroché les plus grandes récompenses avec des classiques comme Smoking, No Smoking, Cuisines et Dépendances ou encore Un air de famille. Après s'être toujours entourés de réalisateurs, les Jabac sortent leur première production à eux en 2000, avec Le Goût des autres. Avec 4 millions d'entrées, ils réalisaient l'un des plus gros succès de leurs carrières. "On a toujours fait la part des choses. J'aime écrire avec Jean-Pierre, j'aime voir Jean-Pierre. Je pense que ce qu'on fait à deux est mieux que ce que je ferais seule", avait joliment confié Agnès Jaoui à Première, en 2012. On les aura vus ensemble pour la dernière fois au cinéma dans Place Publique, en 2018.