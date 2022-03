Mort de Jean-Pierre Pernaut : les adieux déchirants de Jean-Luc Reichmann

Jean-Pierre Pernaut est mort le 2 mars 2022 à l'âge de 71 ans. Il s'est battu contre un cancer du poumon, a été opéré avec succès, mais la maladie a touché l'autre poumon. Après des séances de radiothérapie, son état de santé s'est dégradé puisqu'après avoir été victime de "4 mini-AVC" en début d'année, il a subi une opération à coeur ouvert au mois de février. À cause de complications, il a été plongé dans un coma profond avant de mourir. Une tragédie... Jean-Luc Reichmann, terrassé par ce drame, lui a rendu un bel hommage sur Instagram.

Mercredi 9 mars, quelques heures avant les obsèques de Jean-Pierre Pernaut, l'autre star de TF1 a publié une photo d'eux deux, hilares, sur le plateau des 12 Coups de midi. Le texte, qui accompagne l'image, est déchirant. Le voilà tel quel : "Coucou mon Jean-Pierre. C'est aujourd'hui ta dernière Une du JT, toi qui en as tellement mis à la Une pendant toutes ces années. Avec toi nous avons ri, nous avons dansé, nous avons tant partagé. Avec toi tout était simple, tout n'était que sincérité et complicité. Toi qui as toujours été là pour moi, pour nous, pour ta famille de coeur, pour celle qui te pleure, aujourd'hui tu t'en vas, me laissant seul, orphelin de ton regard, de ton sourire et de tes mots si lucides et si sincères. À la Une, tu as été encensé, décrié, jalousé, mais tu as toujours été dans la vérité de cette société et de la FRANCE populaire... de notre FRANCE et ses si belles régions, de ses villages et de ses marchés, celle que tu aimais tant nous faire découvrir et nous raconter. Jean-Pierre, tes combats qui étaient les tiens sont devenus et resteront à tout jamais les miens au quotidien. Ton élégance, ton exigence ta pudeur ta franchise et ton sourire malicieux dans tes yeux si bleus, voilà ce que tu étais et ce que tu resteras pour moi. Mon Jean-Pierre, tu peux maintenant définitivement dénouer ta cravate bleue, aujourd'hui sur le fond bleu du générique de fin, je me fonds dans ton regard et je pleure ton ultime départ. Tu vas tellement me manquer. Ton cher voisin, mais surtout et avant tout, ton ami sincère pour l'éternité. #jeanpierrepernaut"