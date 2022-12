Mort de Mylène Demongeot : l'actrice n'avait pas d'enfant, la raison dévoilée

Son visage inoubliable, son talent et sa beauté ont traversé les époques en France. L'actrice Mylène Demongeot aux soixante-dix années de carrière avec la trilogie Fantômas comme celle de Camping, nous a quittés le jeudi 1er décembre 2022 à l'âge de 87 ans, après des années de bataille contre le cancer. Elle avait récemment tourné dans un des rares films à avoir dépassé les deux millions d'entrées en 2022, Maison de retraite avec Kev Adams. Ce dernier n'a pas caché son émotion lors de sa venue dans C à vous (France 5) le soir même de la triste nouvelle. Derrière l'actrice populaire et grande protectrice des animaux se trouvait aussi une femme qui a connu des épreuves telle que la mort tragique de son mari Marc Simenon, rongé par l'alcool. Fous amoureux, le couple n'avait pas eu d'enfants.

Mylène Demongeot et Marc Simenon, fils de l'immense écrivain Georges, se sont mariés deux ans après leur rencontre en 1966 sur le tournage d'un des épisodes de la série télévisée Dossiers de l'agence O. De leur union, il n'y aura pas d'enfants. "J'ai failli avoir des enfants avec mon premier mari [Henri Coste], mais comme il voulait que je fasse carrière, il m'a fait avorter deux fois. Si j'étais tombée enceinte avec Marc [Simenon], peut-être que j'aurais aimé être mère... Mais cela ne s'est pas passé ainsi. Et puis, je me disais que si un gosse se mettait entre nous, cela m'énerverait", expliquait-elle au Journal des femmes. Le Parisien écrit de son côté de façon très romanesque : "Mylène Demongeot n'a pas eu d'enfants parce qu'elle voulait que son grand amour Marc Simenon, parti en 1999, et elle 'restent des amants'."

Des relations complexes avec les enfants de son mari

Si elle n'avait pas eu d'enfants biologiques, Mylène Demongeot était proche de la petite-fille de son regretté époux, même si ses relations avec les enfants du premier mariage de Marc Simenon étaient tendues. "Ils pensent que je leur ai volé tout ce que leur père m'a légué, avait-elle avoué dans la presse. Mais je suis très amie avec ma petite fille de 17 ans, la fille de son garçon", avait-elle confié dans Ici Paris.