Mylène Demongeot : Récidive de son cancer et retour en chimio, elle raconte

Elle célébrera ses 86 ans le 29 septembre prochain. Et pourtant Mylène Demongeot a cru qu'elle n'atteindrait jamais ce cap. Ces derniers mois ont été rudes pour la comédienne, qui a enchaîné les pépins de santé. Atteinte d'un cancer, elle avait attendu de s'en sortir pour parler publiquement de son mal. Elle arborait, alors, une nouvelle coupe de cheveux grise, courte, le résultat de nombreuses séances de chimiothérapie. Et si elle a joué la sécurité, quitte à patienter des semaines durant, l'actrice a finalement vécu une récidive.

Mylène Demongeot a dû retourner à la case chimio, comme elle l'explique ouvertement dans les colonnes du magazine France Dimanche. Le cancer n'est, d'ailleurs, pas le seul à avoir tenté de venir à bout de la comédienne. Victime de la pandémie de Covid-19 l'année dernière, elle était considérée comme condamnée. Mais un certain spécialiste marseillais l'a, selon elle, sauvée. Il s'agit, bien entendu, du très médiatisé professeur, à qui elle dédie son prochain ouvrage intitulé Merci Raoult.

Tous assuraient que j'allais mourir, que j'étais trop faible

Dans les pages de ce récit autobiographique, l'auteure raconte son combat contre le virus et son "retour inespéré à la vie" grâce à un savant mélange d'hydroxychloroquine et d'antibiotiques. "Il faut reconnaître que c'est grâce à ce grand professeur que j'ai eu la vie sauve, explique-t-elle. Atteinte du Covid l'an dernier et condamnée par les médecins qui ne donnaient pas cher de ma peau, je m'en suis sortie parce qu'on m'a administré le traitement de Raoult. Tous assuraient que j'allais mourir, que j'étais trop faible pour qu'on m'intube ou qu'on me plonge dans le coma."

Tout est bien qui finit bien puisqu'après avoir vaincu tous ses problèmes de santé, Mylène Demongeot a pu terminer le tournage du film MDR, Maison de retraite de Thomas Gilou avec Kev Adams et Gérard Depardieu, qui sera présenté au festival de l'Alpe d'Huez en janvier prochain. Elle a également tourné dans Deux vies, un épisode de la série Capitaine Marleau qui sera diffusé en septembre 2021. Quant à son ouvrage, elle ira le remettre au professeur Raoult, à Marseille, en main propre, dès qu'il sera sorti...

Retrouvez l'interview de Mylène Demongeot dans le magazine France Dimanche, n° 3911 du 13 août 2021.