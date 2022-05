Mort de Régine : Bernard Montiel lui rend un ultime hommage, autour d'une passion méconnue...

C'est un bel hommage que son ami Bernard Montiel a voulu lui rendre. Mais aussi la chaîne Animaux TV, qui a décidé ce samedi 7 mai 2022 de diffuser une ancienne émission, datant de 2016, dans laquelle ils ont eu la chance de recevoir Régine. Morte le 1er mai 2022, comme annoncé par sa famille dans un communiqué à l'AFP, Régine entretenait une passion plus méconnue pour les animaux. À 17h30, Animaux TV diffuse donc cette interview de La grande Zoa par Bernard Montiel au sujet de sa vie nocturne mais aussi de ses amis les bêtes.

Figure incontournable du Paris by Night, elle a possédé au long de sa vie des animaux de compagnie, notamment des petits chiens qui lui ont été longtemps fidèles (voir notre diaporama). Cette émission hommage c'est aussi l'occasion de revenir sur les mille vies de Régine. Et ce n'est pas le premier ni le dernier hommage que la chanteuse recevra. Dans sa vie, il n'y avait pas que la nuit et les petites bêtes puisque Régine était devenue la maman d'un fils unique, Lionel - fruit de son histoire avec Paul Rotcage - malheureusement décédé en 2006. Et entretenait une relation très particulière avec sa petite-fille Daphné, la fille de ce dernier. "Régine a vécu mille vies, son départ n'est donc pas prématuré, au sens d'injuste. Je suis plutôt soulagée de cela, parce qu'elle n'avait pas envie, à 92 ans, de trop vieillir. J'ai partagé avec elle sa dernière semaine, sa dernière journée, ses ultimes moments (...) Je pense que c'est en toute conscience qu'elle a choisi de partir", a rapporté cette dernière.

Où auront lieu ses obsèques ?

Le monde de la nuit et bien plus largement celui du spectacle est en deuil depuis sa disparition. Au lendemain de la mort de Régine, à qui l'on doit notamment les tubes La Grande Zoa ou Je survivrai, ses obsèques ont été annoncées par sa petite-fille. Elles se dérouleront le 9 mai à Paris. La cérémonie est prévue à 10h00 au crématorium du cimetière du Père-Lachaise, salle de la Coupole, comme rapporté. Un évènement qui devrait voir défiler de nombreuses personnalités, toutes marquées par la disparition de cette icône.