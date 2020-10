Mort de Sean Connery : Daniel Craig lui rend un hommage poignant

Il était le premier homme à avoir incarné James Bond au cinéma. Sean Connery est mort à l'âge de 90 ans, comme l'a annoncé sa famille à la BBC, le samedi 31 octobre 2020. L'acteur britannique s'est éteint paisiblement dans sa maison des Bahamas, dans son sommeil. L'annonce de la mort de Sir Sean Connery a créé une véritable onde de choc partout dans le monde, et a fait tomber une pluie d'hommages à travers le monde.

Après de très nombreuses personnalités françaises, c'est au tour du successeur de Sean Connery de lui rendre hommage. Sur Twitter, le compte officiel de James Bond a publié un communiqué officiel de Daniel Craig. "C'est avec une immense tristesse que j'apprends le décès d'un des vrais plus grands du cinéma. On se souviendra toujours de Sir Sean Connery comme de James Bond, et tellement plus. Il était la définition d'une ère et d'un style. L'esprit et le charme qu'il laissait transparaître à l'écran aurait pu être mesurée en mégawatts. Il a aidé à crée le monde moderne des blockbusters", a-t-il déclaré, visiblement très ému du décès de son prédécesseur.

"Il continuera à influencer les acteurs et les réalisateurs pour encore bien des années. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Où qu'il soit, j'espère qu'il y a un terrain de golf", a tendrement conclu Daniel Craig, qui a interprété 007 dans Casino Royale (2005), puis Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) et bientôt dans Mourir peut attendre, prévu pour avril 2021.

Lorsque Daniel Craig avait été désigné comme deuxième acteur anglais à porter le smoking de James Bond (après Roger Moore), une vive polémique a éclaté. Sean Connery avait alors pris publiquement la défense de son successeur, assurant qu'il était "un très bon choix pour incarner 007".