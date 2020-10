Moundir dévoile une photo "collector" et s'amuse de sa "coupe de cheveux hors du commun"

Avant d'être un candidat emblématique de Koh-Lanta, Moundir était un homme (presque) comme les autres. Le 9 octobre 2020, l'ancien candidat de Moundir, l'aventurier de l'amour a dévoilé à ses fans son ancien job lorsqu'il était encore un jeune parisien dans la fleur de l'âge : vendeur de vêtements Lacoste à Aubervilliers. Sans doute pour se rappeler le bon vieux temps, l'animateur de l'émission Moundir et les apprentis aventuriers a publié un cliché de cette belle époque désormais révolue.

Une coupe de cheveux hors du commun

Sapé comme jamais, l'aventurier y apparaît habillé d'une chemise bleue et d'une cravate à motifs. Autre surprise, le mari d'Inès avait les cheveux courts, contrairement à sa longue crinière d'aujourd'hui. En légende, il écrit : "À l'époque j'étais vendeur à Aubervilliers chez @marmonsports où j'étais dans le corner @lacoste et aussi corvée de clips d'alarme car on sprinter souvent contre les relous là bas... J'avoue une coupe de cheveux hors du commun".

Collector Moundir

Très vite, la photographie a conquis les fans de Moundir. "L'employé du mois" écrit un internaute, "Elle tue la cravate" ajoute un follower, "Collector Moundir" répond un autre fan. Plus pragmatique, Fabrice Sopoglian tente de savoir si Moundir a encore des bons plans chez la marque Lacoste. "Tu peux faire des prix chez Lacoste encore ?" écrit le parrain des Anges de la télé-réalité. Autre personnage phare de la télé-réalité, Régis de Koh-Kanta a répondu à cette publication en écrivant simplement : "Énorme !" Une photographie "dossier" dont le papa d'Aliya (4 ans) et d'Ali (10 mois) semble très fier et qui prouve une fois encore que l'animateur de 47 ans n'hésite jamais à "mouiller sa chemise" pour faire plaisir à ses fans.