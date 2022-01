Mylène Farmer reine de 2021 : on ne l'a jamais autant vue, toutes ses apparitions en photos

Son arrivée a fait l'effet d'une bombe lors de la 74e édition du Festival de Cannes. Gracieuse et charismatique, Mylène Farmer a ébloui les photographes à chacune de ses apparitions sur le tapis rouge de la Croisette. Membre du prestigieux jury présidé par Spike Lee et composé de l'actrice américaine Maggie Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Tahar Rahim, de la réalisatrice autrichienne Jessica Hausner, de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, de l'acteur sud-coréen Song Kang-ho et du réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho, l'interprète des titres Désenchantée et Pourvu qu'elles soient douces a opté pour ses couleurs de prédilection : le rouge et le noir.

Habillée avec une longue robe rouge à dentelle noire de Maison Margiela lors de sa première montée des marches au Palais des Festivals le 6 juillet 2021, la chanteuse avait été aperçue un peu plus tôt au balcon de l'hôtel Martinez. Lors du traditionnel photocall avec les membres du jury, elle avait également craqué pour le rouge avec une robe courte de la marque LHD.

Quelques jours plus tard, Mylène Farmer avait porté une longue robe noire bustier fendue signée Ann Demeulemeester. Fidèle à la couleur noire, elle avait ensuite choisi de porter un total look black composé d'un haut en dentelle sans manches du styliste Olivier Theyskens et d'un pantalon signé Alexander McQueen lors du dîner Chopard le 9 juillet 2021.

Dernière apparition mais pas des moindres lors de la montée des marches du film OSS 117 : Alerte rouge en Afrique Noire, la jolie rousse avait opté pour une longue robe-manteau noire en velours griffée de la marque Olivier Theyskens associé à un short qui permettait de mettre sa taille fine en valeur mais aussi ses jolies jambes, galbées dans une paire de collants. À savoir, cet ensemble était issu de la collection L'horloge réalisé spécialement par le créateur Olivier Theyskens pour la chanteuse. Ce modèle reprend d'ailleurs quelques lignes de la robe emblématique que Mylène Farmer portait dans le clip Je te rends ton amour signée du même créateur.