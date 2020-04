Nabilla Benattia et Thomas, un confinement "compliqué" : "Ça peut péter..."

Le confinement est un bon test pour les couples. Pas simple de rester 24h/24h avec sa moitié. Certaines personnalités de télé-réalité ne cachent d'ailleurs pas que ce n'est pas simple tous les jours. Sarah Fraisou et son compagnon Ahmed par exemple ont eu une rupture express. Et lundi 13 avril 2020, Thomas Vergara a confié que c'était parfois compliqué avec Nabilla Benattia.

Si le beau brun de 33 ans supporte plutôt bien le fait d'être confiné, ce n'est pas vraiment le cas de son épouse. D'ordinaire, le couple s'envole pour Los Angeles en avril, Nabilla vit donc encore moins bien le fait d'être enfermée. "En ce moment, c'est dur. Le confinement n'arrange pas les choses. Nous c'est particulier parce que depuis huit ans, on est ensemble tous les jours. Donc en gros, on se confine entre nous depuis huit ans. Mais d'habitude on peut bouger, s'aérer... C'est ce qui fait que ça tient. Mais là, c'est home home home. C'est très dur. Ce qu'il y a c'est que pour un frigo mal fermé, ça peut péter à tout moment", a tout d'abord confié Thomas Vergara. Le couple peut aussi se disputer à cause de leur chienne Pita ou de leur fils Milann (6 mois).

"Ça part pour rien, ça commence vraiment à devenir compliqué. Mais ça va, on tient la barque. J'ai une pensée pour les couples qui ne se voient que le soir en rentrant du boulot. (...) En ce moment, ça doit être compliqué pour eux", a poursuivi Thomas. Les anciens candidats de télé-réalité, qui se sont rencontrés en 2013 lors du tournage des Anges 5, ne sont donc pas les plus à plaindre et le savent.