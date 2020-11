Nabilla en soirée avec Gims : elle refait sa fameuse danse moquée par le rappeur, nouveau buzz

On veut Nabilla Benattia dans la prochaine saison de Danse avec les stars. Régulièrement, l'épouse de Thomas Vergara s'amuse à faire quelques pas de danse sur les réseaux sociaux. Et l'une de ses chorégraphies avait été repérée et gentiment moquée parGims. Invitée à une soirée où le rappeur de 34 ans était à l'honneur, l'ancienne star de télé-réalité a une fois de plus offert un grand moment de danse pour se parodier.

On le sait, Nabilla a le sens de l'humour et de l'auto-dérision. Et elle l'a une fois de plus prouvé samedi 7 novembre 2020. Ce jour-là (enfin plutôt ce soir-là), Gims a fait un show à Dubaï pour l'ouverture d'un nouveau complexe de luxe. A ses côtés se trouvaient son épouse DemDem... ainsi que les couples emblématiques Nabilla/Thomas Vergara et Manon Marsault/Julien Tanti. Et, au cours de la soirée, la maman de Milann (1 an) a de nouveau offert un bon moment aux internautes.

La divine brune de 28 ans a refait sa fameuse danse où elle bouge ses jambes sur le côté telle la danse des canardfs. Et elle n'a pas hésité à amplifier les mouvements afin que se soit davantage hilarant. Un beau clin d'oeil à Gims qui, fin août, s'était moqué de sa choré en la reproduisant, près d'une piscine. Des publications qui avaient beaucoup fait réagir sur la Toile.