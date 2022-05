Nagui porte un t-shirt au message (très) osé au bras de sa femme Mélanie Page...

C'est un Nagui ultra souriant et détendu qui a pris la pose le 30 mai lors de la nouvelle édition des Molières, animée par Alex Vizorek. L'animateur star de France 2 venait profiter de la soirée en compagnie de sa femme, l'actrice Mélanie Page. Devant les photographes, il a laissé voir un message très osé inscrit sur son t-shirt.

Si la plupart des invités avaient opté pour de chics tenues de soirée, costumes pour les hommes et robes de cocktail pour les femmes, Nagui s'est démarqué par son look casual. En jean noir et t-shirt, il a même partagé un message très osé. "Go vegan, eat pussy (devenez vegan, mangez de la chatte)", pouvait-on lire sur son habit ! L'animateur millionnaire, aujourd'hui âgé de 60 ans, a-t-il voulu jouer la carte de la provoc' ou est-il un véritable défenseur de la cause animale ? A ses côtés, sa femme Mélanie Page était bien plus soft, vêtue d'une robe noire bustier transparente. Les amoureux ont notamment pu croiser dans la salle des Folies Bergère la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte. On est curieux de savoir ce qu'elle a pensé du t-shirt de l'animateur de N'oubliez pas les paroles...

L'humour, la comédie musicale et les spectacles féériques l'ont emporté dans le palmarès de cette cérémonie (comme Les Producteurs ou Berlin Berlin), qui a coïncidé avec le 400e anniversaire de la naissance de Molière, mais aussi avec une baisse de la fréquentation dans les salles. "Ce n'est pas en restant devant nos écrans à attendre les livreurs de repas que nous triompherons de nos angoisses... C'est en riant ou en pleurant, en partageant nos émotions dans une salle de spectacle", a plaidé la présidente de cette édition, l'actrice Isabelle Carré , au début de la soirée retransmise en différé sur France 3. Selon des chiffres de l'Association pour le soutien du théâtre privé cités par le journal Les Echos, la fréquentation au premier trimestre 2022 est en retrait de 44% par rapport à 2019.

A noter aussi que lors de cette soirée un hommage a été rendu à Michel Bouquet, figure tutélaire du théâtre et du cinéma français décédée le 13 avril à 96 ans, et un Molière d'honneur a été décerné à un poids lourd de la scène, le comédien Jacques Weber.