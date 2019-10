Naomi Campbell, bientôt maman ? Elle est célibataire et "pas encore" prête

La vie amoureuse et familiale des stars fascine leurs nombreux fans. Ceux de Naomi Campbell tentent de suivre la sienne, malgré sa discrétion et espèrent la voir devenir maman. L'intéressée répond à leurs interrogations : elle est toujours célibataire, et pas encore prête à fonder une famille.

C'est avec WJS. Magazine, le magazine du Wall Street Journal, que Naomi Campbell a parlé amour et famille. Le top model de 49 ans fait la couverture du nouveau numéro de la publication et s'est prêtée à l'exercice de l'interview. Un entretien dans lequel elle évoque également ses engagements pour le développement du continent africain et ses anciennes addictions à la drogue et à l'alcool.

Concernant la possibilité qu'elle devienne maman, Naomi Campbell révèle : "Pas encore. Je verrai ce que l'univers m'apportera."