Naomi Campbell maman à 52 ans : rares photos avec sa fille, "son amour" de 16 mois, aux Maldives

Au printemps 2021, le mannequin Naomi Campbell annonçait avec émotion qu'elle devenait maman d'une petite fille. Sa toute première expérience en tant que mère : " Une petite et magnifique bénédiction a choisi de faire de moi sa mère. Je suis tellement honorée que cette douce âme soit dans ma vie, il n'y a pas de mots pour décrire ce lien éternel que je partage désormais avec toi mon ange. Il n'y a pas d'amour plus grand", écrivait-elle sur ses réseaux sociaux.

Quelques mois plus tard, elle posait avec son bébé en couverture de l'édition britannique du magazine Vogue. L'occasion pour elle de répondre aux rumeurs selon lesquelles cette fille ne serait pas la sienne. Des suppositions émises par certains internautes, vu son âge (52 ans) mais aussi son absence de baby-bump lors de son défilé à la Fashion Week de New-York, survenu quelques semaines seulement avant l'annonce : "Elle n'a pas été adoptée, elle est mon enfant", avait-elle alors précisé pour le magazine.

Elle adore voyager avec moi

Mais elle avait effectivement reconnu avoir vécu sa grossesse dans la discrétion la plus totale : "Je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de personnes qui savaient que je l'attendais. Mais elle est la plus grande bénédiction que je puisse imaginer. C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite", avait-elle alors raconté, ce qui peut en partie expliquer la stupéfaction des internautes en apprenant la nouvelle.

Quoiqu'il en soit, elle semble très épanouie dans son rôle de mère et profite pleinement de sa fille qui "dort très bien", "rit beaucoup", et "adore la lumière" : "Je suis chanceuse car elle adore voyager avec moi", ajoutait également Naomi Campbell lors de cet entretien avec Vogue. Une affirmation qui pouvait se vérifier sur son compte Instagram ce lundi 14 novembre puisqu'elle a partagé d'adorables photos d'elle et de sa fille à la plage, alors qu'elles profitent d'un séjour aux Maldives. "Mon amour et merveille maldivienne", a-t-elle écrit en légende de son post.