Natacha Amal : Son couple secret avec une star de Loft Story dévoilé, elle a tout fait pour le cacher

Il s'est fait connaître dans la France entière grâce à un rapport sexuel dans une piscine. Beau blond aux yeux bleus, Jean-Edouard (42 ans) s'était comporté comme un véritable goujat avec la belle Loana puisqu'il ne lui avait quasiment plus adressé la parole après leurs courts ébats coquins dans l'eau, seulement deux jours après le lancement de Loft Story. Si le jeune homme a par la suite eu une réputation de prince "décharmant" comme le surnommait Benjamin Castaldi, le beau blond s'est pourtant comporté d'une autre manière avec une autre de ses conquêtes : Natacha Amal (54 ans). Invitée sur le plateau de TPMP People le 5 novembre 2022, l'actrice a dévoilé les dessous de leur idylle restée jusque-là secrète.

"Mes grandes oreilles ont entendu il y a quelque temps certaines choses te concernant. Et on m'a dit que tu aurais eu une aventure avec Jean-Édouard..." a avancé Florian Anselme. Souriante, la comédienne de 54 ans a confirmé son histoire avec l'ancien candidat de télé-réalité. "On a échappé aux photographes parce qu'ils étaient tout le temps en bas de l'immeuble. Il venait, je lui disais 'tu gardes ton casque, tu restes sur ta moto, je te donne le bip du garage'. C'était à cheval entre 2007 et 2008. Ça a duré quatre mois" a-t-elle expliqué.

Loin de l'image de goujat qu'il avait pu avoir suite à sa baignade avec Loana, Jean-Edouard aurait été un amant et un amoureux idéal avec Natacha Amal : "C'est quelqu'un de très bien éduqué, de très élégant, tendre, charmant." L'histoire entre Jean-Edouard et Natacha Amal s'est finalement arrêtée car l'actrice l'a quitté pour une raison des plus simples : elle avait simplement peur que leur différence d'âge ne leur pose trop de problèmes.

"Si ça dure je me suis dit moi j'ai pas envie de me réveiller à côté d'un mec qui.." explique Natacha Amal avant d'être coupée par Benoît : "C'est toujours le ou la plus âgé(e) qui quitte le jeune dans un couple". Stupéfait, Matthieu Delormeau semble ne pas comprendre la fin de cette idylle et ajoute : "C'est bête de quitter quelqu'un parce que t'as peur que ça se passe mal. Tant que ça marche, il faut continuer !".