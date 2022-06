Natalie Portman en robe courte et brillante... coup de foudre pour la première de Thor !

Jane Foster réserve de nombreuses surprises au public ! Dans le film Thor: Love and Thunder de Taika Waititi, qui sort en salles le 13 juillet prochain, la scientifique peut mystérieusement manier le puissant marteau de son ancien compagnon, le Mjolnir, afin de vaincre le terrible tueur intergalactique Gorr. De son côté, Natalie Portman, qui interprète Jane sur grand écran, a également d'envoûtants pouvoirs. Le saviez-vous ? Elle peut, par exemple, se changer à la vitesse grand V, entre deux apparitions, et rester toujours aussi sublime.

Le jeudi 23 juin 2022, Natalie Portman avait effectivement un planning très chargé. Elle s'est rendue à l'avant-première de Thor: Love and Thunder, au TCL Chinese Theatre d'Hollywood, mais a également fait une apparition dans l'émission Jimmy Kimmel Live juste avant. Aperçue dans les rues de Los Angeles, la comédienne de 41 ans était tout d'abord vêtue d'une élégante petite robe noir. Elle a finalement opté, pour la soirée, pour une courte tenue à sequins signée Celine. Elle a retrouvé, dans cet incroyable apparat, ses camarades du film, Chris Pratt, Tessa Thompson, Christian Bale, Karen Gillan, Chris Hemsworth, ou encore, bien sûr, Taika Waititi, le réalisateur du projet - et futur époux de Rita Ora !

Ce n'est pas la première fois que Natalie Portman incarne Jane Foster au cinéma. Elle tient ce rôle pour les films des studios Marvel depuis l'année 2009 et a donné la réplique à Chris Hemsworth, d'abord dans Thor du britannique Kenneth Branagh, ensuite dans Thor : Le monde des ténèbres d'Alan Taylor. La comédienne avait un temps voulu quitter le projet et ne plus jouer, du tout, dans des films de super héros. L'épouse de Benjamin Millepied avait effectivement milité en coulisses pour que Patty Jenkins s'occupe du deuxième volet de la saga en vain. Malheureusement pour elle, mais heureusement pour le public, elle était contractuellement liée au film et a dû le tourner, qu'importe avec qui...