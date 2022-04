Nathalie Baye dézingue un célèbre acteur américain : "Je me souviens surtout qu'il était odieux"

Tout n'est pas rose dans le milieu du cinéma, en témoigne encore cette semaine une anecdote de Nathalie Baye racontée chez nos confrères de Vanity Fair. En pleine promotion de son nouveau film Downton Abbey : Une nouvelle Ère, la comédienne n'a pas manqué de tacler un de ses anciens partenaires à l'écran...

En effet, pour le magazine, Nathalie Baye s'est souvenue de ses débuts au cinéma dans Brève rencontre à Paris de Robert Wise en 1973 aux côtés de la légende Peter Fonda (disparu en 2019). Une rencontre qui a marqué l'actrice, mais pas forcément pour de bonnes raisons. "Je me souviens surtout qu'il était odieux" a-t-elle lâché cash, sur un air de plaisanterie, égratignant le mythe de l'acteur culte d'Easy Rider.

Ce mercredi 27 avril, Nathalie Baye apparaît une nouvelle fois au casting d'une production anglo-saxonne à l'occasion de la sortie du deuxième volet, adaptée de la série à succès, Downton Abbey. Le genre de projet ambitieux qui emballe la comédienne qui n'hésite pas à travailler davantage pour être à la hauteur. "Cela me demande beaucoup de travail, même si je me débrouille. Et j'ai adoré les quelques tournages internationaux que j'ai fait" a-t-elle confié au sujet de ses expériences à l'étranger. En effet, la mère de Laura Smet s'était déjà illustrée devant la caméra du grand Steven Spielberg en 2002 pour Arrête-moi si tu peux où elle interprétait la mère de Leonardo DiCaprio. "J'ai toujours été gâtée" a-t-elle déclaré avec du recul.

Nathalie Baye est une figure majeure du cinéma français. Pour rappel, elle a au total remporté 4 prix aux Césars : 2 fois la meilleure actrice dans un second rôle pour Sauve qui peut (la vie) en 1981 et pour Une étrange affaire en 1982, puis également deux fois celui de la meilleure actrice pour son jeu dans La Balance en 1983 et enfin Le Petit Lieutenant en 2006. Plus récemment, elle avait été acclamée pour son rôle dans Juste la fin du monde du canadien Xavier Dolan où elle partageait l'affiche avec Gaspard Ulliel, l'acteur tragiquement disparu en janvier dernier.