Nicolas Bedos brouillé avec Mélanie Laurent : "Cette fille ultra douée... que j'ai aimée tout court"

Artiste très sensible qui a parfois frôlé le pire, Nicolas Bedos a assuré l'exercice intime de l'émission En aparté sur Canal+ ce 1er novembre 2022 comme il se doit : en faisant des confidences personnelles, sans tabou ni fausse pudeur. Le réalisateur et scénariste est venu dans l'émission présentée par Nathalie Levy pour parler de son dernier film au casting vertigineux (Pierre Niney, Isabelle Adjani, Marine Vacth et François Cluzet), Mascarade, mais pas que. Il est revenu sur sa relation avec une de ses pairs, Mélanie Laurent.

En abordant l'importance dans sa carrière de la pièce qu'il a écrite, Promenade de Santé, dévoilée en 2010 et dont le premier rôle est tenu par Mélanie Laurent, Nicolas Bedos a déclaré : "Je dois énormément à cette jeune femme, énormément. La vie a fait qu'on s'est plus ou moins fâchés depuis, mais je dois beaucoup, beaucoup à cette fille ultra douée, ultra séduisante, que j'ai aimée tout court, que j'ai aimée comme artiste. Elle a déplacé des montagnes et elle m'a sorti d'un chemin qui allait tout droit vers l'ivrognerie et vers l'auto-dénigrement et vers la nullité d'un 'fils de' désespéré."

Il y a plus de dix ans, le fils du regretté Guy Bedos n'était pas dans les meilleures dispositions et il en avait parlé à coeur ouvert dans les pages de Madame Figaro. Celle à qui l'on doit le documentaire césarisé Demain l'avait récupéré "dans un état déplorable dans une boîte de nuit à la mode". "J'ai honte d'avoir aimé si fort un type qui est devenu ça", lui avait-elle alors dit, des mots qui l'ont visiblement marqué. En 2013 dans le magazine Elle, il avait fait de son côté le portrait de la jeune femme parmi ceux d'autres actrices qu'il a côtoyées. Il l'observait "sanglotant chaque soir, dans sa loge minuscule, de ne pas rencontrer un seul homme susceptible de l'aimer pour de vrai - ou même juste 'en vrai'."

La sérénité trouvée

Une dizaine d'années plus tard, les deux artistes semblent avoir trouvé l'épanouissement à la fois professionnel et personnel, même s'ils ne sont plus proches. Mélanie Laurent (39 ans) a dernièrement réalisé Le Bal des folles et a dirigé les soeurs Fanning, Elle et Dakota, dans The Nightingale, adaptation de l'oeuvre de Kristin Hannah, prochainement sur les écrans. Maman d'un fils, Léo, né le 30 septembre 2013 et d'une fille, Milla, née en 2019, elle préserve l'identité des papas secrète. Nicolas Bedos (43 ans) est aujourd'hui en couple avec Pauline, ravissante jeune femme qui l'avait accompagné lors de l'avant-première parisienne de son long métrage Mascarade le 20 octobre dernier.