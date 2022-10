Nicolas Bedos "s'est défenestré" à l'âge de 20 ans : révélations sur ses six tentatives de suicide

Nicolas Bedos est en pleine promo. Le réalisateur fait le tour des médias afin de présenter son dernier film Mascarade, en salles ce mercredi 1er novembre. Après un passage remarqué dans l'émission Quelle Epoque ! le 29 octobre 2022, il voit le portrait de Libération lui être consacré ce lundi 31 octobre. L'occasion de découvrir une facette plus sombre, celle d'un jeune homme qui a tenté de se suicider, plus d'une fois. "Je n'aurais jamais imaginé qu'à 20 ans, Nicolas Bedos s'est défenestré", écrit le journaliste. Le réalisateur, ex de Doria Tillier se qualifie alors de "médiocre suicidaire qui s'est loupé six fois".

C'était donc lorsque le fils de Guy Bedos , décédé en mai 2020, n'avait que 20 ans. Il dit ne pas avoir eu le cran de se jeter la tête en avant du quatrième étage. Résultat, le réalisateur de 43 ans est retombé sur ses pieds, se brisant les jambes, apprend-on. Depuis, sa soeur Victoria Bedos estime que "tout ce qu'il fait, c'est du rab". Quant à lui, il sait qu'il ne sera jamais guéri, que la difficulté de vivre "est en sommeil", rapporte notre confrère. Tentant donc de ne pas la réveiller.

Je me suis suicidé, c'est romanesque non ?

Ce n'est pas la première fois que Nicolas Bedos évoque ces envies suicidaires qu'il a pu avoir. En 2017, lors de la promotion de Monsieur & Madame Adelman, il avait ainsi été un peu bousculé par Catherine Ceylac pour l'émission Thé ou Café (France 2), sur ce sujet. "Autour de 20 ans vous connaissez des moments lourds, graves, de dépression. Jusqu'à quel point vous auriez pu aller ?", a-t-elle demandé. "Jusqu'au dernier point. Vous commencez cette interview très très perso hein", a-t-il alors répondu un peu gêné. L'auteur de Journal d'un mythomane, a ensuite répondu à quelle preuve d'amour a été la plus romanesque de sa part. "Je me suis suicidé, c'est romanesque non ?", a-t-il lâché.

Aujourd'hui aux côtés de sa compagne Pauline, avec laquelle il est depuis plus d'un an, le réalisateur Nicolas Bedos semble finalement apaisé. Terriblement affecté par la disparition de son père, il s'affichait en juillet dernier, auprès de la tombe de l'humoriste située à Lumio, en Corse, entourée d'herbes sauvages.