Nicolas Sarkozy accompagné de Louis, de Jean et son fils Solal : la famille réunie pour le match du PSG

Malgré la présence de trois des meilleurs joueurs du monde en attaque, on ne peut pas dire que le Paris Saint-Germain offre un spectacle de qualité à ses supporters depuis le début de la saison. Cela n'empêche pourtant pas les tribunes du Parc des Princes de se remplir à chaque match et le club de la capitale de vendre de nombreux maillots un peu partout sur la planète, mais hier encore, la prestation des Parisiens a été inquiétante. Face au Stade de Reims, le club de la capitale n'a pas réussi à garder son avantage, se faisant égaliser dans les dernières secondes du match, malgré un but de Neymar en deuxième période.

Une nouvelle contre-performance à laquelle a pu assister l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, habitué des tribunes du Parc des Princes et qui rate rarement une rencontre de son équipe favorite. Il n'était d'ailleurs pas tout seul pour ce match puisque son plus jeune fils Louis était à ses côtés pour ce match. Casquette sur la tête, le jeune homme de 25 ans a pu retrouver son grand frère Jean Sarkozy, également présent. Il n'était d'ailleurs pas tout seul puisque son fils Solal (13 ans) et qui semble lui aussi déjà très fan du PSG (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Les stars au rendez-vous pour ce match

Ce n'étaient pas les seules têtes connues hier soir pour cette rencontre du championnat de France, puisque plusieurs autres habitués étaient de la partie, à commencer par l'acteur Franck Dubosc. L'humoriste Artus avait également fait le déplacement jusqu'à la Porte d'Auteuil pour voir le match face à Reims, tout comme l'actrice Alice Belaïdi, accompagnée d'un ami à elle. Le journaliste Harry Roselmack complète ce plateau de célébrités.

À seulement deux semaines d'affronter le Bayern Munich en Ligue des champions, les Parisiens ne se sont pas du tout rassurés hier soir devant leur public. Malgré la présence de Kylian Mbappé et Lionel Messi, les joueurs de la capitale enchaînent une nouvelle prestation de faible niveau et il faudrait être bien meilleur face aux joueurs allemands.