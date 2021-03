Nolwenn Leroy en froid avec Jenifer ? La vérité sur leur relation après les rumeurs

Belles brunes ayant toutes deux lancé leurs carrières musicales après un séjour au château de Dammarie-les-lys puis remporté la Star Academy, Nolwenn Leroy et Jenifer ont souvent été comparées et auraient, selon de nombreuses rumeurs, longtemps été de grandes ennemies. En 2015, le journaliste Laurent Luyat appuyait d'ailleurs cette rumeur après une interview réalisée sur LCI auprès de l'interprète du titre Cassé. Selon lui, Nolwenn était tellement remontée contre Jenifer qu'elle ne supporterait même pas d'entendre le prénom de sa rivale. "C'était à Castres. Pendant l'émission, je lui pose une question à elle qui avait sorti un album de reprises, Bretonne, qui avait fait un carton. Et donc elle a super mal pris la question. Parce que je l'avais comparée à Jenifer qui est son ennemie. Elle a quitté le plateau." racontait-il.

Une légende urbaine

Interviewée par Télé Star en 2017, la chérie d'Arnaud Clément avait donné enfin sa version des faits sur sa prétendue brouille avec Jenifer. "Pour qu'il y ait réconciliation, il faudrait qu'il y ait brouille. La rumeur d'une inimitié entre Jenifer et moi est une légende urbaine. Je vous le dis, il n'y a aucun souci avec Jenifer", avait-elle révélé.

La même année, les deux chanteuses s'étaient d'ailleurs retrouvées sur scène à Toulouse à l'occasion du spectacle des Enfoirés et avaient chanté en duo le titre Hello d'Adèle. "Je suis très très fière et super contente de chanter avec Jen pour la toute première fois de ma vie. Ça veut dire beaucoup pour moi" confiait Nolwenn juste avant leur prestation tandis que la femme d'Ambroise Fieschi déclarait, un peu gênée : "Eh bien merci. Et, euh, de même. Se retrouver pour les Enfoirés, sur une merveilleuse chanson, c'est chouette !" Une expérience renouvelée trois ans plus tard lors des Enfoirés 2020 où les deux chanteuses ont chanté ensemble le titre Mourir sur scène de Dalida. Alors, Paroles, paroles ou amitié sincère ?