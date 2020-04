North gâche un live de Kim Kardashian sur le confinement : "Je veux sortir !"

Comme tous les parents confinés avec leurs très jeunes enfants, Kim Kardashian ne peut pas avoir dix minutes de tranquillité. Lundi 13 avril 2020, la star américaine était en live pour encourager les habitants de Californie à respecter les mesures de confinement. Évidemment, sa petite North (6 ans) a fait une irruption inopinée dans son message vidéo.

"Hello à tous en Californie ! C'est Kim Kardashian West et je voulais vous parler", commence-t-elle, avant de se faire couper par sa fille. "Et North West !", crie la petite. "Je voulais juste avoir une conversation sérieuse avec vous à propos de la distanciation sociale. Je sais qu'on est en Californie et qu'on a la météo la plus clémente, mais on doit se restreindre", poursuit la future avocate, avant de se faire couper une énième fois. "Je veux sortir !", entend-on North murmurer hors champ. Kim Kardashian renchérit directement : "Tu es allée dehors dans ton jardin et tout va bien." La vidéo se coupe, puis on voit la mère de famille en train d'expliquer pourquoi les mesures de confinement sont essentielles. La caméra se met alors à trembler. "Est-ce que tu pourrais ne pas sauter sur le lit ? Donne-moi environ deux secondes pour faire ça sérieusement", s'irrite ensuite Kim Kardashian.

Mais ça n'empêche pas North de vouloir s'immiscer encore, jusqu'au bout, dans la vidéo de sa mère. Après, Kim encourage à "prendre soin de votre santé mentale et celles de vos proches", et North continue hors caméra : "Vous devriez plus vous occuper de vos enfants, pas de vos amis !" "C'est vrai ! Honnêtement, rester à la maison, c'est sauver des vies et c'est ce que nous essayons tous de faire", a conclu l'épouse de Kanye West.

Ce n'est pas la première fois que North fait des bêtises avec les live de sa maman depuis le début du confinement. Son cousin Mason a d'ailleurs semé plusieurs fois la zizanie au sein du clan Kardashian, avec ses live infernaux sur les réseaux sociaux.