Nour (The Voice) effondrée à cause d'un garçon : en larmes, elle demande de l'aide

En pleurs, Nour est apparue dans un inquiétant TikTok le 23 juillet 2022. Face à la caméra la gagnante de The Voice, la mine déconfite et les yeux remplis de larmes, a confié qu'un proche (dont elle n'a pas révélé l'identité) lui menait la vie dure et la faisait terriblement souffrir. "Il me gâche la vie, j'en peux plus les gars" a-t-elle confié à ses internautes, leur demandant ensuite, dépitée : "Comment je m'en sors ?".

Un message qui pourrait bien concerner son hypothétique histoire d'amour avec Gautier, également ancien candidat dans l'émission The Voice. Jouant fréquemment sur l'ambiguïté de leur relation jusqu'alors, les deux "amis" n'ont pour autant jamais officialisé leur relation auprès des journalistes même si le jeune homme surnommait fréquemment la jolie brune "bébé" en commentaires.

"Suspens ! C'est vrai que Gautier et moi on est super proches, on s'entend hyper bien. Je ne sais pas s'il pourrait se passer quelque chose entre nous... Peut-être ! Il faudra suivre..." avait ainsi répondu la jeune femme lorsqu'un abonné lui demandait s'il y avait plus que de l'amitié entre eux. Gautier lui ferait-il vivre l'enfer ou lui aurait-il brisé le coeur ? Pour le moment, la chanteuse n'en dit pas plus mais peut compter sur le soutien de ses fans très présents pour la soutenir.