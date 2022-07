Novak Djokovic : son mentor envoie un gros tacle à Nadal après son forfait à Wimbledon

C'est un duel sans merci que se livre Novak Djokovic et Rafael Nadal depuis le début de leur carrière. Si pendant longtemps le public n'a eu d'yeux que pour Roger Federer , qui a dominé le tennis mondial de la tête et des épaules pendant de longues années, le Serbe et l'Espagnol ont rapidement prouvé qu'ils étaient au même niveau, sinon plus fort que le Suisse. Désormais devant lui au nombre de trophées en Grand Chelem, avec respectivement 21 et 22 victoires, les deux légendes du tennis ont encore tout raflé cette année. Après les incroyables victoires de Rafa à l'Open d'Australie et à Roland-Garros, le Djoker vient tout juste de remporter Wimbledon face à Nick Kyrgios lors d'une finale haletante.

Un match de haut niveau, mais tout le monde espérait voir Rafael Nadal affronter Novak Djokovic en finale. Malheureusement, le mari de Xisca Perello s'est blessé sérieusement au niveau des abdominaux et a été contraint à l'abandon. Un coup du sort qui a donc empêché un nouveau match de légende entre les deux rivaux. Mais à écouter Nikola Pilic, le mentor du Serbe, le match était déjà joué d'avance. "Nadal n'a pas bien joué du tout sur ce tournoi. Il s'est battu aussi bien qu'il sait le faire, mais je ne pense pas qu'il aurait eu une chance de battre Djokovic en finale. J'en suis sûr", lance-t-il très sûr de lui dans une interview accordée à Sportklub.

Djokovic est meilleur que Nadal et Federer selon tous les critères

Voilà qui devrait faire plaisir à Rafael Nadal... Visiblement très fier de son champion, Nikola Pilic ne s'est pas arrêté là et à la question de savoir qui des trois est le meilleur tennisman, son choix est fait depuis longtemps. "Djokovic est meilleur que Nadal et Federer selon tous les critères. Il a été le numéro un mondial pendant 374 semaines, ce qui est impressionnant. De plus, personne d'autre que lui n'a remporté deux fois tous les titres du Grand Chelem, et Novak a un face‐à‐face positif avec presque tous les joueurs", assure-t-il, oubliant au passage que Rafael Nadal a également remporté tous les tournois du Grand Chelem au moins deux fois.

Pas forcément le plus objectif, le mentor de Novak Djokovic conclut néanmoins en ayant une pensée pour l'Espagnol, véritable phénomène sur terre battue : "Il faut aussi tirer un coup de chapeau à Nadal. Pendant des centaines d'années, personne ne gagnera 14 titres à Roland Garros comme lui".