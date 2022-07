Obsèques de Dani : Gérard Lanvin effondré, adieux en larmes à son "amie de 45 ans"

On a peu l'habitude de le voir aussi touché : souvent réputé pour sa tête de bagarreur et son physique impressionnant, Gérard Lanvin était cette fois totalement à fleur de peau ce mardi 26 juillet 2022 dans l'église de Perpignan. Il faut dire qu'il y enterrait Dani, son amie depuis plusieurs décennies. En larmes, il a pu serrer dans ses bras la soeur de la défunte, mais également ses fils et d'autres artistes comme Cali, venu en famille.

La chanteuse et comédienne, morte il y a une semaine désormais, était très proche de Gérard Lanvin et venait d'enregistrer un duo avec lui, une chanson nommée Aussi vite que le temps, qu'ils avaient dévoilé en fin d'année dernière. Mais un duo qu'ils n'auront jamais eu l'occasion d'interpréter sur scène : le soir de sa mort, Dani était justement attendue à Perpignan pour monter sur scène avec son ami.

Celui-ci, derrière de grosses lunettes noires, lui avait rendu un bel hommage. "Nous avons appris aujourd'hui qu'une fille de Perpignan, qui nous était très chère, une amie de 45 ans, a disparu. Aujourd'hui j'ai le coeur en vrac, il est en larmes", avait-il déclaré devant le public, très triste. L'acteur n'a en tout cas pas manqué ses adieux à son amie, bien caché sous une casquette et une veste militaire kaki, et a pu soutenir les autres membres de la famille.

D'autres artistes avaient notamment fait le déplacement : en plus de Gérard Lanvin et de Cali (accompagné de sa femme et de sa fille Misha), Anthony Delon était présent et semblait lui aussi très affecté, dissimulé derrière son masque noir. Il y a retrouvé notamment Mathilde Seigner et les musiciens de Dani, tous totalement bouleversés.

Sa famille était également présente et notamment son fils Julien, né en 1969 de son union avec Benjamin Auger, aux côtés d'Emmanuel, le premier fils de ce dernier, qu'elle avait élevé comme étant le sien. Les deux hommes, bouleversés par le décès de leur mère (eux qui ont déjà perdu leur père en 2002) étaient soudés et ont assisté à l'inhumation qui s'est faite peu après la cérémonie à l'église.