Obsèques de Pierre Troisgros : Philippe Etchebest ému, un discours poignant

Chefs, personnalités, famille et proches étaient réunis en l'église Saint-Étienne de Roanne, le mardi 29 septembre 2020, pour rendre un dernier hommage à Pierre Troisgros. Le chef triplement étoilé, qui a tant contribué au rayonnement de la cuisine française, est mort à l'âge de 92 ans, le 23 septembre dernier. Comme le relate Le Progrès, les applaudissements étaient chaleureux à la sortie du cercueil de l'église.

Sous les toits du marché de Roanne, des chefs habillés et toqués formaient une haie d'honneur. Le cercueil violet a défilé dans une atmosphère très particulière, sous un beau soleil, aux alentours de 14h. Michel Troisgros, le fils du cuisinier disparu, a pris la parole. "Tu es parti avec panache, comme ta vie qui a été si belle. Nous t'aimons papa", rapportent encore nos confrères locaux. Claude, son autre fils, a évoqué dans un discours les passions de son père. "Le bon vin, l'art, l'ASSE et bien sûr, la cuisine", énumère Le Progrès. Lors de la cérémonie, ils ont pu être épaulés par leurs compagnes respectives, Clarisse et Marie-Pierre Troisgros.

Philippe Etchebest, Régis Macron ou encore Fabrice Bonnot étaient présents. Le juge de Top Chef (M6), très touché par cette disparition, a lui aussi tenu à faire un discours. "C'était un monument, un monument de la cuisine française, de la gastronomie française (...), mais il laisse une trace qui ne s'effacera jamais. Vous voyez autour de vous, tous ces chefs, des chefs qu'il a formés, parce que Pierre Troisgros était un formateur dans l'âme. Il a fait grandir énormément de chefs aujourd'hui. C'est toute la cuisine française qui est là aujourd'hui pour rendre hommage à ce grand monsieur", a-t-il déclaré.

Entre les badauds, les amis, les chefs et la famille, près de 800 personnes étaient réunies pour les obsèques de Pierre Troisgros, comme le chiffre France Bleu. À la fin de la cérémonie, Michel Troisgros a lancé un ban bourguignon, repris jusque dans l'église. Un bel hommage.