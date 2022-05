Obsèques du chanteur Arno : sa dernière volonté respectée, ses cendres dispersées...

Samedi 14 mai 2022, un ultime hommage a été rendu au chanteur belge Arno, mort en avril dernier à 72 ans, emporté par le cancer. C'est à Ostende, sa ville natale, que se tenait l'évènement en présence de 2000 personnes selon la RTBF. Ses dernières volontés ont ainsi été respectées.

Comme le défunt chanteur l'avait souhaité, ses cendres ont donc été dispersées en mer du Nord. Un bateau a quitté le port d'Ostende dans l'après-midi, avec 35 invités à bord, uniquement "son cercle proche". On imagine que sa compagne, Sophie Dewulf, était présente. "Les fans du chanteur ont été conviés à lui dire adieu depuis le 't Hoofd' sur la Westersaketsel d'Ostende (...) Pendant 10 minutes, le bateau a navigué lentement pour permettre aux fans de filmer, prendre des photos et honorer le chanteur une dernière fois. La dispersion de ses cendres s'est déroulée sous le son de Bob Dylan Like a Rolling Stone", précise RTL.be .

"Il ne s'agissait pas de jeter les cendres au vent comme on le voit dans certains films", a expliqué de son côté un journaliste de la RTBF présent sur place. Ainsi, une urne biodégradable contenant les cendres d'Arno a été déposée dans l'eau avant de se désintégrer pendant une trentaine de minutes.

Le chanteur, de son nom complet Arno Hintjens, est mort après plusieurs années de lutte contre un cancer du pancréas. Très ému, son manager avait diffusé un communiqué de presse dans lequel il déclarait : "Il va nous manquer à tous, à sa famille, à ses amis et à ses musiciens. Il sera toujours avec nous grâce à la musique qui l'a maintenu en vie jusqu'à la fin." Même la chanteuse française Mireille Mathieu avait réagi à la mort d'Arno, artiste qui se disait fan d'elle et avec lequel elle avait un projet de duo ! "Son désir presque testamentaire était d'enregistrer un duo avec moi... Il avait choisi une des mes chansons 'La Paloma adieu' qu'il a réorchestrée à sa manière", avait-elle fait savoir à l'AFP.