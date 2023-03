Olivia Ruiz : Précieuses photos de Toan, son petit frère très sexy qui est lui aussi chanteur !

Sur son compte Instagram, on peut aussi voir que Toan voyage beaucoup et semble très impliqué dans certaines causes humanitaires, notamment à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il a fondé une école de DJ avec plusieurs amis. On peut également découvrir qu'il s'est marié en août 2019 dans la petite église de la commune de Marseillette. Son épouse est d'origine indienne et s'appelle Deepa. Ensemble, ils ont deux petites filles : Amanour et Mira.

Très proche de son frère, Olivia Ruiz commente très souvent ses photos ainsi que celle de son épouse. En revanche, dans les médias, elle ne parle presque jamais de lui. Lors de ses tournées, elle l'invite très souvent à monter sur scène avec elle. Des moments de complicité que l'on peut trouver sur Instagram.