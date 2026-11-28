Si Olivier de Kersauson est célèbre pour ses exploits en mer, son fils unique, Arthur, évolue de son côté dans le monde du cinéma, en tant que réalisateur et producteur. S'il mène une existence beaucoup plus discrète que celle de son père, il a épousé la belle-fille d'un mannequin célèbre et très réputé, à savoir Inès de la Fressange, l'artiste et céramiste Clotilde d'Urso. Cette dernière est la fille de Luigi d’Urso, qui a donc refait sa vie avec Inès de la Fressange. Ensemble, ils ont donné naissance à Iris, aujourd'hui âgée de seize ans, qui s'apprête à vivre une expérience unique en participant au prestigieux Bal des débutantes, le samedi 28 novembre, dont elle sera la plus jeune participante.

Le 11 novembre 2026, mère et fille ont donné une interview à Point de Vue. Et si elle a hérité de l'élégance de sa mère, elle tient aussi beaucoup de son père et de son grand-père : "Il me transmet son indépendance d'esprit, son goût de l'effort, de l'importance de se forger ses propres opinions (...) Quand je l'écoute, je découvre que les grandes réussites demandent du travail, de la patience et de la persévérance." Si elle a pris de son grand-père, Inès de Kersauson tend aussi à suivre les conseils de son père, Arthur : "Il veut que je parle plusieurs langues, que je fasse du sport, que je pousse mes limites pour devenir la meilleure version possible de moi. Il me dit qu'il est très important d'avoir le sens de l'humour. Nous rions beaucoup ensemble."

Iris de Kersauson : son entrée au Bal des débutantes

C'est donc avec beaucoup de cartes en main que la petite-fille d'Olivier de Kersauson va faire son entrée au Bal des débutantes, organisé au Shangri-La à Paris. Elle qui vit à Lisbonne depuis sept ans va donc troquer sa vue sur l'océan pour la Seine. Iris de Kersauson n'est pas la seule à venir de loin, puisque les 19 jeunes participantes, âgées de 16 à 23 ans, viennent des quatre coins du monde.

Pour cette soirée importante, la fille d'Arthur de Kersauson et de Clotilde d'Urso portera une robe signée du créateur italien Giambattista Valli. Le fait que sa fille suive ses traces est d'ailleurs une perspective qui réjouit la belle-fille d'Inès de la Fressange : "J'aime bien cette continuité, c'est formidable qu'Iris puisse vivre la même expérience que moi, 29 ans plus tard." Une belle histoire de famille.