C’est reparti pour Les rencontres du Papotin ! Dans ce programme proposé par France Télévisions, des journalistes atteints de handicap cuisinent leurs invités avec douceur et candeur. Plusieurs personnalités se sont prêtées à l’exercice à l’image de Fanny Ardant, Pierre Niney, Muriel Robin, Catherine Deneuve, Kad Merad, Gad Elmaleh ou encore Orelsan. Le dernier en date à avoir joué le jeu ? Jamel Debbouze.

Ce samedi 28 novembre, France 2 a diffusé le numéro consacré à l’un des humoristes les plus populaires de sa génération. Comédien, humoriste et mentor pour tous les jeunes qui rêvent de briller sur les planches des comedy clubs, Jamel Debbouze est une véritable référence. Mais il n’y a pas que le travail et la comédie dans la vie. Face à ses interlocuteurs, le père de Lila et Léon n’a pas botté en touche et s’est confié comme jamais sur son parcours semé d’embûches et de succès.

Mais pour en arriver là où il est aujourd’hui, Jamel Debbouze a rencontré bon nombre d’obstacles. Comme il l’a souligné pendant l’émission, tout n’a pas toujours coulé de source et certaines personnes ont manqué de considération à son égard. Une source de souffrance qui, pour lui, a été indispensable à la naissance de l’homme qu’il est devenu par la suite, tant sur le terrain professionnel que personnel : “J’ai souffert comme tout le monde de plein de choses. J’ai souffert d’un manque de considération parfois, j’ai souffert d’une injustice, comme tout le monde. Et ça a été un moteur pour moi. Vraiment, ça a été quelque chose d’important dans ma construction d’avoir souffert.”

Mélissa Theuriau, Léon et Lila : le socle indispensable de Jamel Debbouze

S’il est donc passé par des périodes compliquées, ces événements sont désormais derrière lui. Et il sait que s’il avait à en revivre, comme cela peut être le cas pour tout le monde, il peut désormais compter sur le socle familial qu’il s’est construit aux côtés de Mélissa Theuriau, qu’il a épousée en 2008, et de leurs deux enfants, Lila (15 ans) et Léon (17 ans). “Aujourd’hui, je souffre beaucoup moins, a-t-il lancé. Parce que je fais mon métier, parce que je suis mariée à une femme extraordinaire, parce que j’ai des enfants fabuleux, parce que j’ai une famille autour de moi, des amis et un public donc je souffre beaucoup moins.”

Néanmoins, si traverser les épreuves n’est pas chose facile, pour Jamel Debbouze, elles sont indispensables pour prendre conscience de la valeur de la vie : “Si on avait que des hauts, on ne pourrait pas apprécier la vie. Si on avait que des bas, pareil. C’est l’addition des deux qui fait que ça passe.” Une jolie philosophie qu’il a dû inculquer à ses deux enfants comme les précieux conseils qu'il sait leur donner.