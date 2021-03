Omar Sy et Fred Testot : Leur duo n'est pas près de se reformer...

Omar Sy n'a pas toujours joué de grands rôles au cinéma ni participé à des séries devenues des cartons sur Netflix. Avant d'atteindre le succès au cinéma avec le film Intouchables et même de devenir une star mondiale grâce au succès retentissant de la série Lupin, Omar Sy a commencé comme humoriste. Avec son acolyte Fred Testot, il formait le duo Omar et Fred.

Ensemble, ils vont tout connaître. De leur rencontre dans les studios de Radio Nova, où ils seront les protégés de Jamel Debbouze, jusqu'à la consécration avec le SAV des émissions sur Canal +, le duo devient inséparable et sévit ensemble pendant plus de douze ans. De leurs débuts dans Nulle part ailleurs jusqu'aux personnages cultissimes de Doudou et François le Français, ils deviennent vite l'un des duos comiques préférés des français.

Neuf ans après leur séparation, existe-t-il encore un espoir de les revoir se former un jour ? Et bien à en croire Fred Testot, invité à répondre aux questions du Figaro en janvier 2020, les chances sont très faibles. "Ces sketches ne me manquent pas du tout. Au contraire ! C'est le passé, même si j'aime bien les regarder", assure-t-il.

Amené à jouer plus de rôles aujourd'hui, on le voit notamment beaucoup à la télévision (dans les séries Sam et Faites des gosses), il préfère profiter des nouveaux talents du rire et accepter que les choses ont changé. "La roue tourne et il faut laisser la place à tout le monde. Il ne faut pas faire les vieux cons!", insiste-t-il.

Désolé pour les doux rêveurs qui espéraient encore une reformation du duo, mais le discours de Fred Testot est équivoque et on voit mal comment les choses pourraient évoluer positivement. Si à cela on ajoute la carrière d'Omar Sy, qui continue sa fulgurante ascension, puisqu'il sera au casting de la superproduction américaine, Jurassic World : Le Monde d'après, les espoirs semblent définitivement faibles.