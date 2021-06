Ophélie Winter et l'argent : "À un moment, il va bien falloir regagner des sous"

L'heure est aux confessions pour Ophélie Winter. La chanteuse aujourd'hui âgée de 47 ans déballe tout ou presque dans les pages de son livre Résilience (chez Harper Collins) : ses histoires de coeur, sa brouille avec sa mère, les attouchements dont elle a été victime ou encore les rumeurs sur sa situation financière...

Longuement interrogée par Le Parisien, Ophélie Winter n'a pas échappé aux questions sur la manière dont elle vit aujourd'hui. L'interprète de Dieu m'a donné la foi et Shame On U a ainsi redit ne pas être SDF comme cela avait été dit. "J'ai été paparazzée alors que j'étais juste en train de déménager mon appartement dans un garde-meuble, parce que j'avais pour plan de partir habiter à Dubaï. Je devais y donner des concerts. On m'a prise en photo et on a dit que je dormais dans ma Smart", a-t-elle rappelé. La chanteuse avait finalement mis de côté Dubaï pour partir à La Réunion, où elle a retrouvé l'amour...

Mais, alors qu'elle a disparu des radars depuis sa participation à Danse avec les stars, de quoi vit aujourd'hui concrètement Ophélie Winter ? Réponse de l'intéressée : "Je ne suis pas ruinée (...) Je fais du business. Un peu de business. Il faut que je travaille. À un moment, il va bien falloir regagner des sous. Et comme je ne sais pas voir petit, il va falloir gagner beaucoup de sous. Pour vieillir à la mer, avec mes poules et mon potager. Je suis devenue une vraie petite femme d'intérieur." En revanche, la star se garde bien de préciser ce qu'elle entend par business.

Après la promotion de son livre, qui devrait mettre un peu de beurre dans les épinards, Ophélie Winter jure qu'il faut s'attendre à un come back artistique de sa part. "J'ai des projets de séries et de films, qui se feront si tout se passe bien... Mais je dois d'abord me soigner", dit-elle. Affaire à suivre donc !