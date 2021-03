Orlando Bloom en manque de sexe avec Katy Perry : confession inattendue

Ce bébé est né le 26 août 2020. Daisy Dove est le premier enfant de Katy Perry et le deuxième d'Orlando Bloom. La fille de 7 mois a un grand frère, Flynn (9 ans), né du premier mariage d'Orlando avec le top model Miranda Kerr.

Selon les dernières rumeurs, l'ex-héros de la saga Pirates des Caraïbes se serait remarié ! Katy Perry et lui se seraient unis dans le plus grand secret, un secret trahi par la publication de photos d'eux à Hawaï. Sur des images datant du mardi 16 mars 2021, la chanteuse de 37 ans et interprète du titre Not The End Of The World (extrait de l'album Smile) porte une alliance à l'annulaire gauche.

Lors de cette balade au grand air, Katy Perry et Orlando Bloom étaient en compagnie de leur petite fille de 6 mois, dont le visage était recouvert d'un tissu pour plus d'intimité. La petite famille est en vacances dans le Pacifique central depuis plus de deux semaines. Le petit Flynn est aussi du voyage.

Katy et Orlando sont partis juste après la cérémonie d'investiture du président des États-Unis Joe Biden. Avec Demi Lovato, John Legend, Jon Bon Jovi ou encore Bruce Springsteen, elle a chanté pour célébrer la prise de fonction du successeur de Donald Trump. L'événement a eu lieu à Washington, aux pieds de la statue d'Abraham Lincoln.