Pamela Anderson : Sublime et prête pour Noël, face à un Chuck Norris amoureux

L'été dernier, Pamela Anderson a vécu une séparation houleuse avec le footballeur français Adil Rami. Elle a depuis retrouvé le sourire et été contaminée par la joie des fêtes de fin d'année. Cette semaine, l'actrice a célébré l'ouverture d'un marché de Noël, en compagnie de Chuck Norris et de sa femme.

Mardi 12 novembre 2019, Pamela Anderson était à Henndorf, en Autriche. Elle a célébré l'ouverture du marché de Noël du refuge pour animaux Gut Aiderbichl. Sensible à la cause, l'ex-héroïne de la série Alerte à Malibu a naturellement honoré l'invitation de la fondation autrichienne. Comme elle, les acteurs Chuck Norris et Chris Noth avaient fait le déplacement.

Chuck Norris a assisté à l'événement accompagné de son épouse, Gena O'Kelley. Ainsi, le couple lance les festivités de son 21e anniversaire de mariage. Le célèbre interprète de Walker Texas Ranger et sa compagne atteindront les noces d'opale le 28 novembre 2019.

À Henndorf, Pamela Anderson, Chuck Norris, Chris Noth et les chanceux VIP présents au marché Gut Aiderbichl ont dîné le menu concocté par le chef Alphonse Schuhbeck.

Son combat pour le respect de la vie animale, Pamela Anderson le mène depuis une vingtaine d'années. Elle insiste encore en couverture du magazine BC Vegan, sur laquelle elle pose nue sous une chemise en flanelle.