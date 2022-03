Paris Jackson : Son concert n'attire que 30 personnes, elle assure quand même !

Lorsqu'on s'appelle Jackson, qu'on a vu son père et ses oncles et tantes sur les plus grandes scènes du monde, on pourrait se dire qu'on ne supporterait pas de jouer devant un bar à moitié plein. Mais Paris Jackson n'est pas de ce genre-là : la jeune femme, qui aura 24 ans dans quelques jours, a fait le show devant une salle à moitié pleine de Los Angeles ce week-end.

En pleine tournée, celle qui a désormais adopté un style plus grunge que pop ne s'est pas laissée déstabiliser par l'absence de public et a joué comme prévu ses nouvelles chansons. Accompagnée d'une guitare et vêtue d'une robe très ample, elle a fait le show en rock star. Son look, bohème mais chic, comprenait une longue robe ample au crochet, ainsi qu'un gilet et de nombreux colliers et bracelets.

Détail non négligeable : sa robe, très décolletée, laissait apercevoir ses (nombreux) tatouages. La fille de Michael Jackson, en tout cas, semble vouloir persister dans la musique, elle qui s'est aussi lancée dans la comédie ! En effet, depuis quelques mois, elle est apparue dans différents projets dont la série American Horror Stories, de Ryan Murphy, dans laquelle elle tenait un rôle plutôt conséquent.

En tout cas, c'est la seule des trois enfants de Michael Jackson à avoir décidé de se lancer sur la scène médiatique. Projetée sous le feu des projecteurs lors de l'hommage à son père, alors qu'elle n'avait que onze ans, elle a traversé des heures très sombres avec plusieurs séjours en hôpital psychiatrique avant de trouver sa voie.