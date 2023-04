Pascal Praud papa frustré : cette énorme contrainte qu'il a dû "infliger" à ses quatre filles

Animateur du lundi au vendredi sur CNews dans L'heure des pros et chroniqueur sur RTL, Pascal Praud s'est ouvert sans fard face aux journalistes du JDD. Evoquant la femme de sa vie Catherine, le présentateur de 58 ans a également parlé des quatre autres femmes de sa vie, ses filles. Originaire de province (de Nantes plus exactement), celui qui a commencé sa carrière de journaliste en étant commentateur sportif a révélé son plus gros regret concernant leur éducation. Ne pas les avoir fait grandir à la campagne loin de la capitale et de sa grisaille. Et pour cause, étant très pris par sa carrière à Paris, Pascal Praud ne pouvait pas vivre trop loin de ses obligations professionnelles. Il explique : "Faute de pouvoir m'échapper le week-end, j'ai dû infliger Paris à mes quatre filles pendant toute leur enfance. Pour les gamins, ce n'est pas une ville rigolote. L'horreur des parcs bondés après la sieste, j'ai bien connu. Je préfère la plage de La Baule à l'herbe du Champ-de-Mars !"

Ayant récemment fait le buzz en invitant Alexandra Henrion-Caude, Pascal Praud se fiche éperdument du qu'en-dira-t-on. Une base indispensable selon lui pour faire le métier de journaliste. Adepte du débat sans jugement et des discussions, il regrette d'ailleurs que la télévision ne soit plus véritablement un lieu d'échanges. "Moi, ce que j'apprécie, c'est la télé comme on en faisait à l'époque de Pivot et de Polac. Il régnait alors une grande tolérance et une grande ouverture d'esprit. (...) Je prends plaisir à entrer sur le plateau sans savoir ce qui va se passer. J'aime cette part d'imprévu, me laisser surprendre par mes invités. Bien sûr, des clashs peuvent survenir mais ce n'est jamais ce que je recherche. Je n'ai pas ce cynisme", confie-il avec beaucoup de sagesse.

Amoureux de Catherine qui travaille pour le FC Nantes, il la retrouve régulièrement pour des week-ends passionnés. "Ma chérie boit du thé vert ! Moi, c'est plutôt café et brioche. On ne déjeune pas car on a bien mangé la veille", raconte l'animateur qui évoque ses sorties romantiques avec sa moitié qui a "la peau couleur pain d'épices".