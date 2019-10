Patrice Laffont : Les raisons de sa brouille avec Michel Sardou, il balance

Samedi 26 octobre 2019, les fidèles de Cyril Hanouna ont pu passer la meilleure des soirées devant La Grande Darka ! (et son before de près d'une heure et demie) où tout un tas d'invités ont pu discuter de sujets de société variés. Patrice Laffont était de la partie et s'est même soumis au "tarba quiz", dont le but est de donner un défaut sur chaque personnalité proposée.

Après n'avoir pas dit que des gentillesses au sujet de Benjamin Castaldi, Patrice Laffont s'en est pris à Michel Sardou, avec qui il est brouillé depuis plusieurs années : "Un très mauvais souvenir." "Je le connais très bien, j'ai écrit toutes ses premières chansons, du moins les paroles. Un jour, on s'est retrouvés dans Les Olympiades à Europe 1, plein d'artistes étaient là. Il y avait tout le show-biz français. Je ne l'avais pas vu depuis quatre ou cinq ans et c'est un mec que j'adorais", expliquait-il sur le plateau de l'émission de C8.

"Je le vois au bout d'une grande salle et je me précipite sur lui, pour lui faire la bise. J'étais tellement content de le retrouver. Il me met la main comme ça [il fait un geste de "stop", NDLR] et me dit : 'T'es gentil, pas devant tout le monde.' Depuis, il y a eu une cassure. Je me suis dit qu'on avait partagé tellement de trucs", raconte Patrice Laffont. Michel Sardou, connu pour son franc-parler, répondra peut-être à son ancien ami dans les médias d'ici à quelques jours.