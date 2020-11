Patricia Mirallès hospitalisée à cause de la Covid-19 : "J'ai écrit mon testament, je me voyais partir"

La COVID-19 est vraiment partout depuis la fin de l'année 2019. Cette nouvelle maladie infectieuse a fait, à date, 1 311 273 morts dans le monde, et 44 000 en France. Le virus se propage plus vite que son ombre et a déjà contaminé 1 954 599 Français. Si la majorité des cas sont bénins, d'autres vivent un véritable calvaire. C'est le cas de la députée Patricia Mirallès.

Dans son édition du 15 novembre, Le Parisien propose une grande enquête sur tous les politiques qui ont fait face au coronavirus. Et le quotidien s'attarde sur la députée de l'Hérault Patricia Mirallès. Si l'on savait qu'elle avait été testée positive, on ignorait la gravité de son état. On apprend aujourd'hui qu'elle a été hospitalisée une semaine en mars dernier. La femme politique a semble-t-il vécu un véritable calvaire, puisqu'elle a été "isolée en clinique" et a souffert le martyre "au niveau des viscères".

La douleur semble avoir été telle que Patricia Mirallès se souvient avoir demandé à son mari des feuilles et un stylo pour rédiger son testament ! "Je me voyais partir", ajoute la député qui, des mois après, ressent toujours d'inconfortables "symptômes neuro-articulaires, et des épanchements dans la main". Celle qui se dit aujourd'hui encore "fatiguée", fait d'ailleurs se sa maladie son nouveau combat, puisqu'elle se bat désormais pour un nouvelle proposition de loi qui servira à ce que le coronavirus soit reconnu comme une affection de longue durée.

Le 3 novembre dernier, Patricia Mirallès avait surpris l'hémicycle, son tour venu, en demandant à tous les députés présents à l'Assemblée nationale d'observer une minute de silence : "Je suis une survivante du Covid, avec des séquelles persistantes. Je voudrais ce soir observer une minute de silence pour toutes les personnes qui sont mortes aujourd'hui."

La députée est loin d'avoir été la seule personnalité politique à être touchée. Depuis le début de l'année, Bruno Le Maire, Franck Riester et même Donald Trump ont tous été testés positifs. Le virus a même été fatal à Patrick Devedjian.

L'enquête du Parisien "Les politiques racontent leur Covid" est à découvrir en intégralité dans son édition du dimanche 15 novembre.